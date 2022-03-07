الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز قضية نصب «كفن عين شمس» لجلسة 6 إبريل

محكمة
محكمة

حجزت المحكمة الاقتصادية، الاثنين، قضية نصب جديدة برقم 15947 والمتهم فيها 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة تقديم الكفن بعين شمس للحكم في جلسة 6 إبريل.

ونظرت نفس الدائرة حكما نهائيا بقبول الاستئناف وتخفيف الحكم من 3 سنوات لعامين مع الشغل وإلزام المصاريف الإدارية على 3 من متهمي واقعة تقديم الكفن بعين شمس، في اتهامهم في قضية نصب على بعض المواطنين واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية بالقضية رقم 9945 استئناف 12936 لسنة 2021.

وكشفت التحقيقات في القضية أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملين بمركب نِيلي يملكه المجني عليهم الثلاثة وروّعوا مَن فيه وأتلفوه، فأبلغت الشرطة بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بها، التي أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ، وآخرون معه، عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح بينهما.

كانت جهات التحقيق أمرت بحبس المتهمين في واقعة تقديم الكفن بعين شمس، في القضية 15945 لسنة 2021 عين شمس، وهما "م. ن" و"ص أ" و"أ. أ" و"ر. أ "و"م.أ" ، على ذمة التحقيقات، قبل أن تحيل المتهمين في القضية للمحاكمة، التي قضت بحبسهم 3 سنوات، قبل أن يخفف الحكم من لعامين.

المحكمة الاقتصادية قضية نصب 5 متهمين تقديم الكفن عين شمس 6 أبريل

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وائل لطفي

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