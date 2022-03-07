ضحايا كورونا معرضون لخطر الإصابة بـ20 مرضًا بالقلب

يواجه الأشخاص المصابون بفيروس كورونا مخاطر أعلى فيما يتعلق بـ20 مرضًا مختلفًا من أمراض القلب والأوعية الدموية بعد الإصابة، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Medicine.

ووجدت الدراسة أنه حتى الأشخاص الذين لم يدخلوا المستشفى مصابين بـCOVID-19 أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من أولئك الذين لم يصابوا أبدًا، حيث يمكن أن تشمل الآثار طويلة المدى قصور القلب، السكتة الدماغية، عدم انتظام ضربات القلب، الجلطات الدموية، أمراض الأوعية الدموية، واضطرابات التهاب القلب مثل التهاب "التامور" والتهاب عضلة القلب .

20 مرض قلبي قد يصيب مرضي فيروس كورونا

وكان هناك 20 اضطرابًا في القلب تم تشخيصها لهؤلاء المرضى الذين يعانون من مرض كورونا طويل المدى، حيث أكدت إيفلينا جرايفر، مديرة صحة قلب المرأة في مستشفى "نورثويل هيلث" في نيويورك، إن الأكثر شيوعًا هو ضيق التنفس والإرهاق .

أضافت جرايفر أن عدم انتظام ضربات القلب الجديدة، أو إيقاعات القلب غير الطبيعية التي يعاني منها الناس مهمة أيضًا ويمكن أن تصبح إعاقة كبيرة لكثير من المرضى.

وحلل باحثون بيانات أكثر من 11 مليون من المحاربين القدامى في الولايات المتحدة في قواعد بيانات الرعاية الصحية الوطنية من وزارة شؤون المحاربين القدامى في الولايات المتحدة التي تضمنت قرابة 154 ألف من الذين أصيبوا بفيروس كورونا بين مارس 2020 ويناير 2021.