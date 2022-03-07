القبض على قائد أتوبيس دهس طالبين فى حادث تصادم بأكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الاثنين، القبض على المتهم بقتل طالبين وإصابة فتاة في حادث تصادم أتوبيس يقوده المتهم ودراجة بخارية بمدخل مساكن 103 بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بمدخل مساكن 103 بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس يستقله شاب في العقد الثاني من العمر، ودراجة بخارية مما تسبب في وفاة طالبين وإصابة فتاة شقيقة أحد المتوفين، وجري نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابة إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على الطفل والأتوبيس المتسبب في الحادث وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.