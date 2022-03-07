الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع أب ونجله فى حريق منزلهما بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

لقي أب ونجله مصرعهما، اليوم،  بحادث حريق منزلهما بناحية مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، واحتراق جميع محتويات الشقة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً بنشوب حريق هائل بإحدى الشقق بحارة المضرب بالرياض دائرة المركز، وإصابة أب ونجله.

وعلى الفور، انتقل قوات ورجال المطافئ إلى مكان الحادث، وتبين أن الحريق بمنزل بالدور الثاني ملك المواطن "ج.أ" 36 سنه يعمل فني تنظيم بالوحدة المحلية بالخضيري، وتم السيطرة على الحريق، بمعرفه الأهالي والحماية المدنية وتم احتراق محتويات الشقة وأصيب مالك الشقة ونجله أحمد 9 سنوات بحاله اختناق وعلى الفور نقلتهم سيارة الإسعاف إلى مستشفى منية النصر المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

بعد نقل المصابين للمستشفي فشلت الإسعافات لهم، وتوفي الأب ونجله إثر إصابتهما بحالة الاختناق .

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وعمّا إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.

نجلة حادث حريق الدقهلية الشقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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