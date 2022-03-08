في ذكرى وفاة «ريتشارد قلب الأسد».. محطات في حياة الفنان حمدي غيث

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير الراحل حمدي غيث، أحد أبرز نجوم الزمن الجميل والعصر الذهبي للسينما المصرية، وقد ترك بصمة كبيرة بأعماله المختلفة في السينما المصرية وفي أذهان المشاهدين.

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي محطات في حياة الفنان الراحل حمدي غيث.

- اسمه بالكامل محمود حمدي الحسيني غيث.

ولد في ٧ يناير عام ١٩٢٤ في قرية شلشملون في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

- توفي والده وهو عمره ٤ سنوات.

- كان والده يدرس الطب فى إنجلترا، وأثناء الحرب العالمية عاد إلى مصر ولم يستطع الرجوع لاستكمال دراسته.

- تولى العمودية فى قريته شلشلمون بمنيا القمح.

- بعد وفاة والده اصطحبت الأم طفليها حمدى والفنان عبدالله غيث بعد وفاة زوجها إلى القاهرة لتسكن فى حى الحسين بالأزهر، حيث كان والدها وشقيقها من شيوخ الأزهر.

- التحق بكلية الحقوق في جامعة القاهرة.

- وفور تخرجه منها التحق بمعهد التمثيل وكان الأول على زملائه.

- وهو في آخر عام بكلية الحقوق جائته منحة لباريس لتكملة دراسته المسرحية.

- كانت بدايته الفنية عام 1954 مع أول الأفلام التي شارك فيها وهو فيلم صراع في الوادي الذي توالت بعده الأفلام لتصل لحوالي 19 فيلما سينمائياً.

- عمل بعد ذلك أستاذ في أكاديمية الفنون.

- تولى منصب نقيب الفنانين لأكثر من دورة.

- كما عمل أيضا بالإخراج المسرحي حيث أخرج عدداً من المسرحيات منها مأساة جميلة و أرض النفاق.

- توفي الفنان القدير حمدي غيث يوم الثلاثاء، 7 مارس عام 2006 في مستشفى عين شمس التخصصي عن عمر ناهز ال 82 عام بعد إصابته بفشل كلوي، والتهاب رئوي حاد، و عدم انتظام ضربات القلب.