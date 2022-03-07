الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة ربة منزل استعانت بحداد لقتل زوجها فى المنصورة لـ8 مايو

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، نظر محاكمة حداد مسلح وربة منزل بمدينة شربين محافظة الدقهلية إلي جلسة 8 مايو القادم  للإطلاع بناءً على طلب الدفاع، وذلك  على خلفية اتهامهما بقتل زوج المتهمة الثانية وصديق المتهم الأول بعد أن استدرجه المتهم الأول إلي أرض زراعية ودفنه حيا بعد أن دس له مخدرا أثناء اصطحابه إلى  قطعة أرض  يملكها بدعوي التنقيب عن الآثار. 

وأحال المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، في القضية رقم 615 لسنة 2022 جنايات مركز شربين والمقيدة برقم 8 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة كلا من:"ج .ا.ع.ا"، 44عامًا، حداد مسلح، ومقيم عزبة نقولا كفرالحطبة مركز شربين، و "و .ش.ع"،33عامًا، ربة منزل.

ونص قرار الإحالة على أنهما في يوم 14/9/2021 بدائرة مركز شربين  قام المتهم الأول بقتل المجني عليه " محمد. إ. ف. إ " حداد مسلح عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك الغرض عقار " مهدئ" واصطحبه إلى مكان الواقعة ودس له كمية من العقار بمشروب عصير وقدمه له فاختل توازنه وأغشي عليه فقام بتكبيل يديه وقدميه وجثم فوقه حتي تأكد من انقطاع أنفاسه وهال عليه التراب قاصدًا من ذلك إزهاق روحه محدثا ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتقدمت تلك الجناية جناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل المجني عليه بأن استدرجه إلي الأرض الزراعية خاصته بعد أن أوهمه بوجود آثار والتنقيب عنها وتمكن بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه وكان ذلك مصحوبًا بطلب فدية من أهليته مبلغ 500 ألف دولار.

وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى تلتها وهي التخلص من العقوبة وهي أنه في ذات المكان والزمان أخفي جثة المجني عليه للتستر علي جريمته  محل الاتهام السابق.

ونسبت  النيابة العامة للمتهم الأول بأن شرع في الحصول علي مبلغ نقدي 500 ألف دولار من كل من: أسعد. إ. ف. وشكري و ن. ع. ا بأن هددهما بإيذاء المجني عليه وإزهاق روحه إلا أن تلك الجريمة أوقفت لسبب لا دخل لإرادته  فيه وهو ضبطه.

كما وجهت النيابة للمتهمة الثانية"زوجة المجني عليه" بأن اشتركت بطريقي التحريض والإتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، إذ إنه وعلى إثر علاقة غير مشروعة فيما بينها وبين المتهم الأول تدبرا أمر الخلاص من المجني عليه "زوجها " واتفقا  علي إزهاق روحه .

محكمة جنايات محاكمة حداد مسلح ربة منزل الدقهلية إ قتل زوج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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