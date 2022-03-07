الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس البريد يستقبل ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لبحث سبل التعاون

د. شريف فاروق
د. شريف فاروق

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمقر البريد المصري بالقرية الذكية، وذلك في أول لقاء يجمعهما عقب تولي أليساندرو مسئولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

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قال الدكتور شريف فاروق إن البريد المصري يحرص دائمًا على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات بما يتيح تطوير الخدمات وتقديم خدمات جديدة ومتميزة لعملاء البريد، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث زيادة فرص التعاون المشترك بين البريد المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، من خلال مساهمة البريد المصري في تحقيق أهداف البرنامج والمتمثلة في الوصول إلى كل المستفيدين في شتى المناطق والقرى والنجوع بكل المحافظات عبر الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري، والتي يبلغ عددها نحو4200 مكتب بريد، بالإضافة إلى 90 سيارة متنقلة إلى جانب 50 كشكا بريديا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول أهداف البرنامج إلى كل المواطنين بكل سهولة ويسر.

من جانبه صرح السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر بعد لقائه برئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق اليوم قائلًا: "نعتز بالشراكة الوثيقة مع البريد المصري وناقشنا في اجتماعنا كيفية تعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والتعاون مع مركز الابتكار الخاص بهم لتوسيع شراكتنا ونطاق الشمول المالي الرقمي مشيرا إلى أن هذه هي المجالات ذات الأولوية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تتسق مع استراتيجيتنا للتحول الرقمي.

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كما أشاد السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وانتشارها وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن تقديم كل المعاملات بمستوي عال من الجودة.

من جانبها أكدت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البريد المصري قد قام بدور هام للاستجابة السريعة والمبتكرة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا موضحة أن تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبريد المصري، خلال هذه الفترة، قد حقق نجاحا كبيرا في بناء القدرات المؤسسية وتحديث آليات الخدمات العامة وتعزيز إمكانية وصول تلك الخدمات لكل المستفيدين".

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق البريد المصري رئيس مجلس إدارة رنامج الأمم المتحدة الانمائي مصر

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