زراعة 3000 شجرة ورفع 140 طن مخلفات بأحياء القاهرة

واصلت أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة خطة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم وفقا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي طرة حملة مكبرة لرفع مخلفات البناء والهدم والردش وتجريد الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة والإنقاذ المركزي، حيث أسفرت الحملة عن رفع 140 طن من المخلفات والردش من أرض المناولة كما تم تسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة بالبلدزورات من امام كوبري طرة بالأوتوستراد من خلال رفع ٤٦ نقلة قلاب كبير .

وقامت إدارة التشجير والمتابعة الميدانية بحي طره بحضور القائم بأعمال رئيس الحى وبالتنسيق مع وزارة البيئة بزراعة عدد ٣٠٠٠ شجرة مما ينعكس بشكل إيجابي في زيادة نسبة التشجير وزيادة المساحات الخضراء بمنطقة طره ويعتبر ذلك ضمن خريطة المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة البيئة بالتنسيق مع احياء المنطقة الجنوبية بهدف الحد من التلوث، بالإضافة الى مكافحة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية .

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بتكثيف حملات النظافة اليومية حفاظا على المظهر الحضاري بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة حيث تم عمل حمله تضمنت نظافة ورفع المخلفات وتجريد تراكمات بكورنيش النيل و شارع بحري المستشفى العسكري للقوات المسلحة وشارع الفيوم ومتفرعاته وشارع جسر الالاي وأرض البطاريات ونفق الإمامين وشارع أحمد زكي ومتفرعاته وشارع 9 بحدائق المعادي و شارع مصر حلوان الزراعي، هذا مع الاستمرار بعمل حملات مكثفه دوريه لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي .

وشنت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان حملات أشغالات لفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الاعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الباعة الجائلين والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافه الإجراءات القانونية لردع المخالفين بمعاونة القوات الشرطية تمكنت من رفع جميع الإشغالات من محيط محطة مترو حلوان والتي تعيق حركة رواد المترو كما تم اخلاء محيطها من الباعة الجائلين المخالفة وتمكنت الحملة الي إعادة الانضباط بالشارع