الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: سنواصل الضغط على روسيا من خلال فرض العقوبات

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنهم سيواصلون الضغط على روسيا من خلال العقوبات.

وأضاف ماكرون في تصريحات خاصة لقناة إل سي آي الفرنسية، "الوضع يزداد سوءاً كل يوم. الناس يموتون... لم ننجح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأدان  الرئيس الفرنسي خلال التصريحات استخفاف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالمبادئ السياسية والأخلاقية حول الممرات الإنسانية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر ماكرون، من هجوم وشيك على مدينة أوديسا قبالة السواحل الشمالية للبحر الأسود، ثالث أكبر مدن أوكرانيا، جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية "الإليزيه" يضم فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ماكرون، مساء الأحد، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر البيان أن ماكرون استغل الاتصال الهاتفي مع بوتين "للتعبير عن قلقه بشأن هجوم وشيك على مدينة أوديسا"، جنوب غربي أوكرانيا، دون مزيد من التفاصيل.

وأعرب ماكرون عن مخاوفه عقب تقارير إعلامية تقول إن سكان المدينة "يترقبون" هجوما شاملا للقوات الروسية حيث تتركز سفن موسكو الحربية في البحر الأسود، وكانت أضرار بالغة قد لحقت بالمدينة إثر العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

العقوبات سنواصل الضغط ماكرون فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 7-3-2022

مسلسلات رمضان 2022.. إطلاق البرومو الأول لـ«جزيرة غمام» على WATCH IT

الصين لواشنطن: لنا كامل الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا المشروعة

إزالة حالتى تعدٍ على الأراضى الزراعية بالبدرشين

الرئيس السيسى يوجه باستخدام أحدث التقنيات لمضاعفة البنية المعلوماتية للدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران