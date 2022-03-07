ماكرون: سنواصل الضغط على روسيا من خلال فرض العقوبات

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنهم سيواصلون الضغط على روسيا من خلال العقوبات.

وأضاف ماكرون في تصريحات خاصة لقناة إل سي آي الفرنسية، "الوضع يزداد سوءاً كل يوم. الناس يموتون... لم ننجح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأدان الرئيس الفرنسي خلال التصريحات استخفاف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالمبادئ السياسية والأخلاقية حول الممرات الإنسانية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر ماكرون، من هجوم وشيك على مدينة أوديسا قبالة السواحل الشمالية للبحر الأسود، ثالث أكبر مدن أوكرانيا، جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية "الإليزيه" يضم فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ماكرون، مساء الأحد، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر البيان أن ماكرون استغل الاتصال الهاتفي مع بوتين "للتعبير عن قلقه بشأن هجوم وشيك على مدينة أوديسا"، جنوب غربي أوكرانيا، دون مزيد من التفاصيل.

وأعرب ماكرون عن مخاوفه عقب تقارير إعلامية تقول إن سكان المدينة "يترقبون" هجوما شاملا للقوات الروسية حيث تتركز سفن موسكو الحربية في البحر الأسود، وكانت أضرار بالغة قد لحقت بالمدينة إثر العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.