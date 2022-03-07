الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب مصنع لحوم مجهولة المصدر بمنطقة المرج بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المرج اليوم حجز صاحب مصنع ضبط بداخله على  2 طن لحوم مجهولة المصدر داخل مصنع، دون ترخيص، بالمرج ، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية ،كما أقرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات .

وتعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع وتجهيز الكبدة المستوردة- كائن بدائرة قسم شرطة المرج- لإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته مواد غذائية "لحوم" مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وعُثِر بداخل المصنع على 1.750 طن لحوم "كبدة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

مباحث التموين النيابة قسم شرطة غذائي تحقيق

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