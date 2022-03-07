الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن منح تأشيرة الدخول للبنانيين لمدة 6 أشهر

وزير الصناعة العراقي
وزير الصناعة العراقي العراقي، منهل عزيز الخباز

أعلن وزير الصناعة العراقي، منهل عزيز الخباز، اليوم الإثنين، عن منح تأشيرة الدخول للبنانيين لمدة 6 أشهر.


وقال الخباز- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، وفقًا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إن "العراق يحتاج من لبنان الصناعات الدوائية والغذائية والاستفادة من أساليب التسويق"، مضيفًًا أن "الدولة العراقية بادرت لإعطاء تأشيرة للبنانيين لمدة 6 أشهر".


بدوره، أعلن وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان أن "رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي يستعد لزيارة العراق على رأس وفد وزاري"، مشيرًا إلى أن "هذه الزيارة تأتي استكمالًا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التكامل بين البلدين".


ووصل وزير الصناعة والمعادن العراقي، منهل عزيز الخباز، أمس الأحد، إلى بيروت، تلبية لدعوة وزير الصناعة جورج بوشكيان، في زيارة تمتد لثلاثة أيام.

بيروت العراق تأشيرة الدخول للبنانيين تأشيرة الدخول

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