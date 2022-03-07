الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نادى القصة يناقش أسباب تجاهل السينما والتليفزيون للحكى الأدبى

الكاتب الكبير نبيل
الكاتب الكبير نبيل عبد الحميد

ينظم نادي القصة برئاسة الكاتب الكبير نبيل عبد الحميد، في الرابعة عصر يوم السبت المقبل 12 مارس الجاري، ندوة بعنوان "لماذا أدارت السينما والتليفزيون ظهرهما للحكي الأدبي؟"،  والتي تقام في قصر ثقافة طلعت حرب بالسيدة نفيسة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب.

ولأن الحكي هو عماد الدراما السينمائية والتليفزيونية فيفترض أن يكون الأدب القصصي والروائي خط الإنتاج الأهم الذي يغذي تلك الدراما باحتياجاتها في هذا الشأن، هكذا بدت الدراما المرئية منذ خطوها الأول، حيث كان  فيلم  "زينب" الصامت للمخرج محمد كربم والمأخوذ عن رواية بذات العنوان للأديب والمفكر الكبير د. محمد حسين هيكل أحد بدايات صناعة السينما المصرية.

بل إن الحكي الأدبي كان أحد المقومات التي أدت إلى ازدهار السينما المصرية خلال الأربعينات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ومع تحويل أعمال نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف السباعي وغيرهم إلى دراما ليس فقط سينمائية بل وأيضا إذاعية و تليفزيونية، حتى أن البعض يرى أن ذيوع صيت هؤلاء في الشارع المصري والعربي يعزى إلى تحويل حكيهم الأدبي إلى حكي سينمائي وتلفزيوني.

ويلاحظ في هذا الشأن أن قائمة الـ١٠٠ فيلم الأفضل في تاريخ السينما العربية تضم ٣٠ فيلما أخذت من الحكي الأدبي، ويؤكد الكاتب الصحفي والروائي محمد القصبي، سكرتير عام نادي القصة أن هدف الندوة البحث عن أسباب ظاهرة تجاهل صناع الدراما التليفزيونية والسينمائية للحكي الأدبي خلال العقود الأخيرة وهل هذا يعزى  إلى أن الأدب الروائي من منظور صناع السينما ماعاد يجسد هموم وأحلام الشارع؟، ام  أن ظاهرة انقراض قاريء الحكي الأدبي امتدت إلى صناع السينما حيث انقطعت علاقتهم بالأدب؟ خاصة ما يشاع من أن  الكلمة الأولى والأخيرة الآن في صناعة السينما تعود إلى المنتج الذي ينحصر طموحه  في غايات  مادية ويرى أن الاعتماد على الأدب الروائي لا يحقق له هذا الطموح؟

كما أكد القصبي أن هذه الأسئلة وغيرها سوف تطرح بصراحة ووضوح على بساط البحث والحوار خلال الندوة التي يشارك فيها كل من الكاتب محمد السيد عيد، المخرج السينمائي أشرف فايق، د.أشرف توفيق أستاذ السيناريو بأكاديمية الفنون.
 

ويدير الندوة  الأديب حسن الجوخ نائب رئيس نادي القصة، وبحضور كل من د.غادة المسلمي مديرة مركز طلعت حرب الثقافي، الروائي والناقد د.سيد نجم أمين صندوق نادي القصة، الكاتب محمد قطب، الكاتبة منى ماهر، الكاتب زكريا صبح، أعضاء  مجلس إدارة النادي، الأديب أحمد عبده، الشاعر عادل سلامة، الكاتب الصحفي ياسر عبيدو، والعديد من رموز المشهد الثقافي.

نادي القصة الكاتب الكبير نبيل عبد الحميد لماذا أدارت السينما والتليفزيون ظهرهما للحكي الأدبي قصر ثقافة طلعت حرب بالسيدة نفيسة صندوق التنمية الثقافية فتحي عبد الوهاب

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وائل لطفي

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