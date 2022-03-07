منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقرر مغادرة أوكرانيا قريبا

قرر أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الاثنين، مغادرة أوكرانيا قريبا، وأفادت المنظمة في بيان لها، بأن آخر أعضاء فرق بعثة المراقبة الخاصة التابعة لها سيتم إجلاؤهم قريبا.

وجاء في البيان الصادر عن بعثة الأمن والتعاون في أوروبا أن "عملية الإجلاء المؤقت لجميع أعضاء البعثة الدولية أوشكت على الانتهاء.

وستغادر المجموعة الأخيرة المتبقية وهي كبير المراقبين وفريق القيادة سيغادرون أوكرانيا الآن".

وفي 24 فبراير أعلنت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا شميد، عن قرار إجلاء موظفي جميع البعثات الدولية للمنظمة مؤقتا من أوكرانيا.

وقالت شميد في بيان "في ضوء الأعمال العدائية القتالية والوضع الأمني ​​المتدهور في أوكرانيا ... قررنا إجلاء أعضاء جميع البعثات الدولية مؤقتا من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

وفي سياق متصل، خلال الفترة الماضية، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن استعداده لمناقشة المخاوف الأمنية الروسية.

وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن سفارات دول الاتحاد الأوروبي في كييف باقية ومستمرة في عملها.

ويسعى البرلمان الأوروبي لاتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة إذا تدهور الوضع في أوكرانيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الثقة بين موسكو ودول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بلغت أدنى مستوياتها.

وأشار لافروف إلى أن روسيا مهتمة باستئناف المحادثات بشأن الأمن الأوروبي في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، مضيفا: "لكن حوارنا مع حلف الناتو وأمريكا الأهم وسنواصل مباحثات الضمانات الأمنية طويلة الأمد".

واقترح وزير الخارجية الروسي على منظمة التعاون والأمن في أوروبا إجراء مباحثات لخفض التصعيد، مشيرا إلى أن جميع تدريبات القوات العسكرية الروسية تبدأ وتنتهي وفقا لخطة.

وأعلنت روسيا، أن عددا من وحداتها العسكرية على الحدود الأوكرانية بصدد العودة إلى قواعدها.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال" الروسية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن الوحدات العسكرية الجنوبية والغربية لروسيا بدأت في إعادة قواتها إلى أماكن انتشارها الدائم بعد التدريبات.

وقال المتحدث أيضا إن مجموعة التدريبات التي تشمل جميع المناطق والبحرية تقريبًا مستمرة.

وصرح كوناشينكوف للصحفيين بأن "وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية، بعد الانتهاء من مهامها، بدأت بالفعل.. الانتقال إلى ثكناتها العسكرية".

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو لعربات عسكرية يتم تحميلها للعودة إلى قواعدها؛ ويشمل ذلك الدبابات ومضخات الصوت AMPV ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع.

وتصاعدت التوترات حول أوكرانيا خلال الأسابيع العديدة الماضية، حيث اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا روسيا مرارا وتكرارا بالتخطيط "لغزو" والرغبة في تنصيب حكومة دمية في كييف.