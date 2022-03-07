الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

طقس
طقس

تصدر هاشتاج الأحوال الجوية ورياح الخماسين تريند محرك البحث العالمي «جوجل»، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن تعرض مصر لمنخفض جوي صحراوي.

آخر تطورات حالة الطقس 

وتحدث الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات والتحاليل في هيئة الأرصاد الجوية، لـ«الدستور»، عن آخر تطورات حالة الطقس.

ويقول الدكتور محمود إن هناك انخفاضًا بنحو 5 درجات في الحرارة واستقرارا كاملا في أحوال الطقس، فبعد يوم طويل من نشاط الرياح والأجواء المُغبرة على العديد من المناطق الشمالية تعود الأجواء المستقرة، اليوم الإثنين، وكأن شيئا لم يكن، مع سماء نقية خالية من الرمال والأتربة.

وتتراجع الحرارة بمعدل 5 درجات تقريبًا على أغلب الأنحاء الداخلية، ليكون الطقس شتويا معتدلا على السواحل الشمالية، ويميل للدفء على المناطق الشمالية الداخلية، بينما يكون الطقس حارا على جنوب الصعيد، أما من حيث أجواء الليل فتكون مائلة للبرودة ليلًا على المناطق الشمالية وباردة في أواخره والصباح الباكر، ومائلة للبرودة على مناطق جنوب الصعيد.

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وذلك بالتزامن مع وصول الانخفاض، الذي وصل بشكل أخص على المناطق الشمالية، فتشرق الشمس في أجواء صباحية مائلة للبرودة إلى باردة، بعكس صباح أمس الذي كان أدفأ نسبيا بسبب الارتفاع الذي ضرب مناطق عديدة في نهار اليوم.

وتبقى الشمس مكسورة الضوء أو بضوء خافت على أغلب مناطق الجمهورية ولا تكون بالسطوع الكامل أغلب فترات النهار.

وتشير آخر الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية إلى بداية حدوث تحسن في الأحوال الجوية على القاهرة، حيث بدأ التحسن في مدى الرؤية الأفقية، فوصل إلى 6 آلاف متر، وتغير اتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وانخفضت درجات الحرارة من 30 إلى 21 درجة، وخلال وقت قصير سوف يشمل التحسن كافة الأنحاء.

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