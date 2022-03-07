تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 7-3-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

الإسكندرية 20 13

وادي النطرون 22 11

طنطا 22 12

شبين الكوم 23 12

دمنهور 22 13

بلطيم 21 11

مطروح 20 12

السلوم 21 11

سيوة 23 10

بورسعيد 19 12

دمياط 20 11

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 13

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 23 13

نخل 22 10

نويبع 24 16

طابا 23 14

كاترين 22 8

الطور 22 14

شرم الشيخ 24 18

الغردقة 25 17

مرسى علم 26 18

الفيوم 23 11

بني سويف 23 11

المنيا 25 12

أسيوط 26 12

سوهاج 28 13

قنا 29 14

الأقصر 31 15

أسوان 32 15

إدفو 33 16

أبوسمبل 31 15

الوادي الجديد 30 14

شلاتين 30 16

أبو رماد 30 17

حلايب 29 18

رأس حدربة 27 18