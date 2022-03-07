الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يجتمع مع تحالف فينسي الفرنسية لمتابعة معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للمترو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الفريق مهندس كامل  الوزير وزير النقل، باتريك قدري رئيس مجلس إدارة شركة فينسي الفرنسية للمشروعات الكبرى التي تقود التحالف المصري الفرنسي المنفذ للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والمكون من فينسي وأوراسكوم والمقاولون العرب.

حضر اللقاء اللواء عصام والي رئيس هيئة الانفاق ورئيسي شركتي اوراسكوم والمقاولون العرب.

واستعرض الوزير معدلات تنفيذ الأجزاء الثلاثة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو الجاري تنفيذها وهي 3Aو 3Bو3C، وحيث سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المراحل الثلاثة بالترتيب تباعا ووفقاً للجدول الزمني المخطط، حيث تابع الوزير معدلات تنفيذ كل جزء مؤكداً على ضرورة  تنفيذ كافة الأعمال وفقاً  لقياسات الجودة العالية وتكثيف المعدات بالمواقع والعمل على مدار الساعة وعقد اجتماعات دورية خلال الفترة القادمة بين مسؤولي فينسي والهيئة القومية للأنفاق  لسرعة الإنجاز، مؤكداً على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ  خاصة مع أهمية  المشروع الكبيرة في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

 ولفت إلى أن الخط الثالث يعتبر حلقة الوصل بين الخط الأول للمترو، والذى يُعد أول خط مترو في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب معه في محطة "ناصر"، ومع الخط الثاني للمترو في محطتى "العتبة" و"جامعة القاهرة" ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT في المحطة التبادلية "عدلي منصور"، كما سيحقق تكامل خدمة النقل مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة "الاستاد" بمدينة نصر، ومع مونوريل السادس من أكتوبر في محطة "وادى النيل".

وأضاف أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع في استكمال شبكة مترو الانفاق بالتوازي مع انشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي  الصديقة للبيئة، والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات في مصر.

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة ويتم تنفيذها علي ثلاثة الجزء الأول من المرحلة الثالثة (3A):  يمتد بطول 4كم من العتبة حتي الكيت كات مروراً بشارع 26 يوليو وأسفل نهر النيل وجزيرة الزمالك وتشتمل علي عدد (4) محطات نفقية وهي "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".

الجزء الثانى من المرحلة الثالثة (3B): يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج مروراً بشارع السودان ومكار إمبابة والبوهة والقومية العربية ثم يعبر الطريق الدائرى وصولاً لمحطة روض الفرج وتشمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان ) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى– القومية العربية –الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] .

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C): يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة مروراً بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [ 3محطات نفقية ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ) ومحطة علوية ( جامعة القاهرة ) ومحطة سطحية ( بولاق الدكرور).

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل شركة فينسي الفرنسية للمشروعات الكبري التحالف المصري الفرنسي المقاولون العرب عدلي منصور

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وائل لطفي

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