الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تشكيل عصابي بعد سرقة 5 منازل بالشروق

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بالشروق. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشروق قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب "المغافلة، كسر الباب" وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما  (فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار)، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كمية من المسروقات بمسكن أحدهما، كما تم ضبط باقي المسروقات لدى عميلتهما "سيئة النية" (عاملة خردة، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان "لها معلومات جنائية")، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة مساكن مباحث القاهرة تشكيل عصابي قسم شرطة قسم شرطة السلام قسم شرطة الشروق سقوط تشكيل عصابي رجال مباحث القاهرة

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