الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 محاضرات علمية و45 محاضراََ في مؤتمر صحة وتنمية المرأة بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلنت اللجنة العلمية لمؤتمر "صحة وتنمية المرأة "، والذي تنظمه جامعة سوهاج ممثلة في المركز الإقليمي لصحة المرأة بالتعاون مع جمعية تعزيز المرأة، عن أهم الفعاليات التي سيتضمنها المؤتمر، والذي يقام تحت رعاية  اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 مارس، بمركز تطوير التعليم الطبي المستمر بكلية الطب البشري بالحرم الجامعي القديم.

 وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن المؤتمر يهدف إلى العمل على خفض معدل وفيات الأمهات، وتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقوم بدور خط الدفاع الأول لصحة الأسرة، مضيفاً أن المؤتمر سيضم 4 ورش ومحاضرات علمية في المجالات التي تخص صحة وتنمية المرأة.

 من جهته قال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ذلك جاء خلال الإجتماع التحضيري الذي عقدته اللجنة العلمية للمؤتمر، مضيفاً أن المؤتمر يقام للمرة الأولى بمحافظات الصعيد، ويأتي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وفي ضوء رؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي لصحة المرأة بالجامعة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر سوف يضم 4 ورش عمل عن علاج النزيف بعد الولادة وأسبابه وأساليب علاجه، وأيضاً علاج حالات المشيمة المتقدمة والملتصقة كأسباب رئيسية لارتفاع نسبة وفيات الأمهات في مصر، أثناء وبعد الولادة، بالإضافة إلى ورش عمل عن الفحص بالموجات فوق الصوتية لاكتشاف تشوهات الأجنة في مراحل عمرية مختلفة من الحمل، سواء في الثلاثة أشهر الأولي من الحمل أو الأشهر التي تليها.

- المؤتمر يستهدف تدريب 250 باحثا علميا متخصصا

وأشار القاضي، إلي أن المؤتمر يستهدف  تدريب 250 باحثا علميا متخصصا وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بمشاركة 45 محاضراََ من أساتذة الجامعات المصرية ومعهد الأورام القومي، إلي جانب العاملين في قطاع الرعاية الأساسية الأولية.

من جانبه  أوضح الدكتور أحمد فوزي جلال أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر، أن ورش العمل تتضمن  مجال التشخيص لأمراض النساء والتوليد بصوره الحديثة، والذي يكمن في الاكتشاف المبكر وطرق العلاج التحفظية لسرطان الثدي، والتي تحتوي على  تدريب عملي على هذه الجراحات بمعهد الأورام،  مشيراً إلى أن ذلك يأتي كباكورة تفعيل بروتوكول التعاون الذي أبرمته الجامعة مع معهد الأورام بسوهاج، موضحاً أن ورشة العمل الرابعة والأخيرة تختص بالبحث العلمي الذي تشترك فيها العديد من أطراف مركز النشر العلمي بالجامعة ومركز تطوير التعليم الطبي المستمر بكلية الطب، ووحدتي تطوير التصنيف الدولي، وأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط.

أمن مصر مؤتمر سوهاج تعاون رابعة سرطان

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وائل لطفي

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