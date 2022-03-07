الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، من ضبط (7605) أشخاص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(7564) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (41) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (670) مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (159) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (959) أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارِ استمرار تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وزارة الداخلية فيروس كورونا المستجد أجهزة الدولة عدم ارتدائهم الكمامات الواقية التزام بارتداء الكمامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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