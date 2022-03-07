«هيبجنوزيس» تستحوذ على حقوق كامل أغنيات ليونارد كوهين

أعلنت شركة "هيبجنوزيس سونج مانجمنت"، اليوم الإثنين، أنها استحوذت على حقوق كامل أغنيات المغني والشاعر ليونارد كوهين في أحدث صفقة من سلسلة عمليات بيع حقوق أعمال النجوم الموسيقية.

وأوضحت "هيبجنوزيس" في بيان أنها حصلت على حقوق الأغنيات والأعمال المشتقة الـ278 التي لحّنها الفنان المتحدر من مدينة مونتريال الكندية، ومنها أغنية "هللويا" الشهيرة.

ولم يشر البيان إلى قيمة الصفقةالموقّعة مع ورثة الشاعر والملحّن والمغني الذي توفي سنة 2016 عن 82 عامًا.

وقال مؤسس "هيبجنوزيس سونغ مانجمنت" الكندي ميرك ميركورياديس "تولينا الحفاظ على أغنيات ليونارد كوهين التي لا تضاهى والإشراف عليها مسؤولية رائعة نقبل عليها بحماسة وندرك أهميتها".

وكان في مقدّم ممثلي ورثة ليونارد كوهين في هذه الصفقة مدير أعماله لمدة طويلة روبرت كوري. وجرى الاستحواذ لحساب "هيبغنوزيس سونغز كابيتال"، وهي ثمرة شراكة بين "هيبغنوزيس سونغ مانجمنت" و"بلاكستون إل إل بي".

وسبق لـ"هيبجنوزيس" أن اشترت حقوق أعمال عدد من النجوم من بينهم الأميركي الكندي نيل يونغ وفرقة الروك البديل الأميركية "ذي رد هوت تشيلي بيبرز".

وباع أكثر من فنان حقوق أعمالهم إلى شركات صناعة الموسيقى الكبرى لقاء مبالغ مرتفعة، ومن هؤلاء المغني البريطاني ستينغ الذي تخلى في فبراير الفائت عن حقوق كامل مجموعته كمؤلف أغنيات إلى فرع تابع لـ"يونيفرسال ميوزك"، في صفقة قدّرت وسائل إعلام أميركية قيمتها بنحو 250 مليون دولار.

وباع بروس سبرينجستين الملقب "ذي بوس" عام 2021 إلى شركة "سوني" حقوق المؤلف والتسجيل المرتبطة بكامل أعماله في مقابل أكثر من 550 مليون دولار، وحذا حذوه المغني الحائز جائزة نوبل للآداب بوب ديلان الذي تخلى عن مجمل حقوقه كمؤلف إلى "يونيفرسال" في صفقة قُدرت قيمتها بـ300 مليون دولار.