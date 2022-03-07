«نيويورك تايمز»: واشنطن تؤمِّن زيلينسكى بمعدات اتصالات مشفرة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلا عن مسئولين أمريكيين، إن واشنطن زودت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بمعدات اتصال مشفرة.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: لقد أوفدت واشنطن فريقا لشرق أوروبا لمواجهة الهجمات الرقمية الروسية واعتراض الاتصالات.

وأِشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن القوات الروسية استهدفت فجر اليوم الإثنين مدينة ميكولايف الاستراتيجية الساحلية بقصف مدفعي ثقيل.

وأكدت الصحيفة نقلا عن المسئولين الأمريكيين أن واشنطن وحلف الناتو زودا أوكرانيا بنحو 17 ألف قطعة سلاح مضاد للدبابات في أقل من أسبوع، مشيرة إلى أن واشنطن زودت الرئيس الأوكراني بمعدات اتصالات مشفرة لتأمين تنقلاته واتصالاته مع الرئيس الامريكي جو بايدن.

يأتي هذا فيما أعلن عضو الوفد الأوكراني للمحادثات مع روسيا عضو البرلمان الأوكراني عن حزب الشعب ديفيد أراخاميا، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية: أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية ستنطلق في وقت لاحق اليوم الإثنين على الحدود البولندية البيلاروسية.

وأوضح أراخاميا: أن المفاوضات ستبدأ الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (يتزامن مع توقيت موسكو) في منتجع (بيلوفيجسكايا بوشا) في بيلاروسيا.

وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادي عشر على التوالي، وسط عقوبات أمريكية وأوروبية مفروضة على روسيا.

يأتي هذا فيما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها وجهت خطابا مع نظرائها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى "الإنتربول"، لاستبعاد روسيا من هذه المنظمة.

وقالت باتيل في تغريدة عبر "تويتر": "كتبت اليوم خطابا مع نظرائي من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، أدعوا فيه منظمة "الإنتربول" ولجنتها التنفيذية لاتخاذ قرار هذا الأسبوع وفقا لقواعدها، بشأن التعليق الفوري لوصول روسيا إلى أنظمتها".

وأضافت: "تصرفات روسيا تعد تهديدا مباشرا لأمن الأفراد والتعاون الدولي في إنفاذ القانون".

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية، عن أنها تسعى لتسهيل فرض إجراءات عقابية على الأثرياء المقربين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.