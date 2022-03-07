إعلام أوكرانى: القوات الروسية قصفت مدينة ميكولايف الساحلية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات جديدة في العاصمة كييف وتابعت: أن القوات الروسية قصفت مدينة ميكولايف الساحلية وفقا لما نقلته قناة الشرق بلومبرج.

يأتي هذا فيما أعلن عضو الوفد الأوكراني للمحادثات مع روسيا عضو البرلمان الأوكراني عن حزب الشعب ديفيد أراخاميا، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية: أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية ستنطلق في وقت لاحق اليوم الاثنين على الحدود البولندية البيلاروسية.

وأوضح أراخاميا: أن المفاوضات ستبدأ الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (يتزامن مع توقيت موسكو) في منتجع (بيلوفيجسكايا بوشا) في بيلاروسيا.

وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادي عشر على التوالي،وسط عقوبات أمريكية وأوروبية مفروضة على روسيا.

يأتي هذا فيما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها وجهت خطابا مع نظرائها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى "الإنتربول"، لاستبعاد روسيا من هذه المنظمة.

وقالت باتيل في تغريدة عبر "تويتر": "كتبت اليوم خطابا مع نظرائي من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، أدعوا فيه منظمة "الإنتربول" ولجنتها التنفيذية لاتخاذ قرار هذا الأسبوع وفقا لقواعدها، بشأن التعليق الفوري لوصول روسيا إلى أنظمتها".

وأضافت: "تصرفات روسيا تعد تهديدا مباشرا لأمن الأفراد والتعاون الدولي في إنفاذ القانون".

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية، عن أنها تسعى لتسهيل فرض إجراءات عقابية على الأثرياء المقربين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتعرض المملكة المتحدة لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب غير المشروعة التي يحققها الأثرياء الروس، ويستثمرونها في عقارات فاخرة في لندن، إحدى الوجهات المفضلة لديهم.

وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تسعى الحكومة لأن يقرّه مجلس العموم الاثنين المقبل، لوضع حد للنخب الفاسدة وتكثيف الضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين".

وتوعّدت موسكو في المقابل باتّخاذ إجراءات للردّ على "هستيريا العقوبات التي لعبت فيها لندن أحد الأدوار الرئيسية، إن لم يكن دورها هو الدور الرئيسي".

وقال مساعد وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية جون غلين السبت إن التعديلات "ستسمح لنا بالتحرك بشكل أسرع وأقوى" لفرض عقوبات.