الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر برميل خام «برنت» يلامس عتبة 140دولارا مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق

برميل برنت
برميل برنت

لامس سعر برميل خام "برنت" بحر الشمال عتبة 140 دولارا،  مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجل عند 147.50 دولارا في أغسطس عام 2008.

 

وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23:00 ت غ، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم مايو، إلى 139.13 دولارا، قبل أن يتراجع. 
 

وعند حوالى الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 9.02% عند 128.77 دولارا.

أما برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل، فارتفع الأحد إلى 130.50 دولارا.

وعند حوالى الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 8.18% عند 125.15 دولارا.

خام برنت برميل خام برنت الإطلاق مستوى اعلى مستوى برميل على الإطلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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