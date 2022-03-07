سعر برميل خام «برنت» يلامس عتبة 140دولارا مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق

لامس سعر برميل خام "برنت" بحر الشمال عتبة 140 دولارا، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجل عند 147.50 دولارا في أغسطس عام 2008.

وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23:00 ت غ، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم مايو، إلى 139.13 دولارا، قبل أن يتراجع.



وعند حوالى الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 9.02% عند 128.77 دولارا.

أما برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل، فارتفع الأحد إلى 130.50 دولارا.

وعند حوالى الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 8.18% عند 125.15 دولارا.