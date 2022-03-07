«أمريكان إكسبريس» توقف عملياتها في روسيا و بيلاروس

أعلنت "أمريكان إكسبريس" للمدفوعات وقف عملياتها في روسيا وبيلاروس، على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، فيما أعلنت روسيا أن نظامها البديل يحول دون أي خلل في النظام المصرفي الروسي.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن بطاقاتها لن تعمل بعد الآن في المتاجر أو أجهزة الصراف الآلي في روسيا.

وأضافت أنها أنهت أيضا جميع عملياتها التجارية في بيلاروس.

وتنضم الشركة إلى عدد من المؤسسات التي أوقفت أعمالها في روسيا منها "فيزا" و"ماستر كارد".

وفي أعقاب ذلك، أعلن البنك المركزي الروسي أن منظومة "مير" الوطنية للدفع الإلكتروني، ونظام الحوالات الروسي "إس ب ب"، يحولان دون شل النظام المالي والمصرفي في روسيا، كما يحلّان محل منظومة "سويفت" في التعاملات بين روسيا وعدد كبير من الدول، قائمتها مستمرة في الاتساع.

وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الروسي، أن بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، وأن العقوبات لن تؤثر على ذلك.

وأوضح أن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية (NSPK)، لذلك فإن العقوبات لن تؤثر، والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي.

وأضاف أن المعاملات المالية باستخدام "فيزا" و"ماستر كارد" خارج روسيا لن تكون متاحة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية.

وأكد أنه في حالة السفر إلى الخارج، يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني "مير"، والتي تعتمدها دول بينها تركيا وبيلاروس وفيتنام وطاجيكستان.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد أي خطط لفرض أحكام عرفية في روسيا.

وقال بوتين- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن الأحكام العرفية تُطبَّق عادة في أي بلد في حالة حدوث عدوان خارجي، موضحًا: "ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون لدينا".

وأضاف: "هناك أيضًا نظام حالة طوارئ، وكقاعدة عامة، يتم تطبيقه في حالة حدوث كوارث طبيعية أو إنسانية (من صنع الإنسان)، لا يوجد لدينا شيئًا من هذا القبيل، فنحن لا نخطط لفرض أي وضع خاص على أراضي الاتحاد الروسي".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.