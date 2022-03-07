الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أمريكان إكسبريس» توقف عملياتها في روسيا و بيلاروس

أمريكان إكسبريس
أمريكان إكسبريس

أعلنت "أمريكان إكسبريس" للمدفوعات وقف عملياتها في روسيا وبيلاروس، على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، فيما أعلنت روسيا أن نظامها البديل يحول دون أي خلل في النظام المصرفي الروسي.

 

وقالت الشركة، في بيان لها، إن بطاقاتها لن تعمل بعد الآن في المتاجر أو أجهزة الصراف الآلي في روسيا.

 

وأضافت أنها أنهت أيضا جميع عملياتها التجارية في بيلاروس.

 

وتنضم الشركة إلى عدد من المؤسسات التي أوقفت أعمالها في روسيا منها "فيزا" و"ماستر كارد".

 

وفي أعقاب ذلك، أعلن البنك المركزي الروسي أن منظومة "مير" الوطنية للدفع الإلكتروني، ونظام الحوالات الروسي "إس ب ب"، يحولان دون شل النظام المالي والمصرفي في روسيا، كما يحلّان محل منظومة "سويفت" في التعاملات بين روسيا وعدد كبير من الدول، قائمتها مستمرة في الاتساع.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الروسي، أن بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، وأن العقوبات لن تؤثر على ذلك.

 

وأوضح أن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية (NSPK)، لذلك فإن العقوبات لن تؤثر، والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي.

 

وأضاف أن المعاملات المالية باستخدام "فيزا" و"ماستر كارد" خارج روسيا لن تكون متاحة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية.

 

وأكد أنه في حالة السفر إلى الخارج، يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني "مير"، والتي تعتمدها دول بينها تركيا وبيلاروس وفيتنام وطاجيكستان.

 

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد أي خطط لفرض أحكام عرفية في روسيا.

 

وقال بوتين- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن الأحكام العرفية تُطبَّق عادة في أي بلد في حالة حدوث عدوان خارجي، موضحًا: "ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون لدينا".

 

وأضاف: "هناك أيضًا نظام حالة طوارئ، وكقاعدة عامة، يتم تطبيقه في حالة حدوث كوارث طبيعية أو إنسانية (من صنع الإنسان)، لا يوجد لدينا شيئًا من هذا القبيل، فنحن لا نخطط لفرض أي وضع خاص على أراضي الاتحاد الروسي".

 

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

روسي أمريكا روسيا اكسبريس عمليات روسيا وبيلاروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

البنتاجون: سننشر قوات إضافية فى ليتوانيا على خلفية التوتر مع روسيا

السفارة المصرية فى المجر تنهى إجراءات سفر المصريين القادمين من أوكرانيا

مينسك تنفى إرسال معدات أو قوات عسكرية بيلاروسية إلى أوكرانيا

الصحة التونسية: تطعيم 461 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى