اليمن.. نزع 1086 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من مارس الجارى

أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن أنه تمكن من نزع 1086 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من مارس 2022.

وحسب بيان صادر عن "مسام" فإنه تم تفكيك 26 لغما مضادا للأفراد، و359 لغما مضادا للدبابات، و683 ذخيرة غير منفجرة و18 عبوة ناسفة.

وأضاف: "بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 323875 لغما زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن".

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، أن قرار مجلس الأمن الدولي، تصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"، وإدانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفها بـ"الأعمال الإرهابية"، وإدراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح، "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح‏".

ورحب الإرياني - في تصريح أوردته قناة "اليمن" الفضائية - بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي جدد تأكيد الإجماع الدولي حيال الأزمة اليمنية.

وأشار الإرياني إلى أن تأييد 11 دولة من أعضاء مجلس الأمن الدولي للقرار بما فيهم الدول دائمة العضوية، يؤكد القناعة التي ترسخت لدى المجتمع الدولي إزاء ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية، والدعم بحل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث متمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن‏ ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وأكد الإريانى أن القرار يعكس حالة الإجماع الدولي على رفض محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية فرض أمر واقع في اليمن أو السيطرة على أجزاء منه بالقوة والإرهاب، وضرورة ممارسة ضغوط حقيقية للتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والانخراط في جهود إحلال السلام‏.

وحذر الإرياني المتورطين مع مليشيات الحوثي الإرهابية سواء "كيانات أو أفراد" بالمناطق الخاضعة لسيطرتها أو في الخارج، من التبعات القانونية لذلك، كما دعاهم لمراجعة مواقفهم، والتوقف فورا عن الدعم والتعامل والتواطؤ مع مليشيات بات العالم يصنفها "جماعة إرهابية"‏.