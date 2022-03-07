الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: أحداث أوكرانيا ستسم علاقاتنا مع واشنطن وأوروبا والناتو بطابع جديد

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الأحداث الجارية في أوكرانيا ستخلق نوعا جديدا من العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة وأوروبا وحلف الناتو.

 

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن أوليغ تيابكين مدير الإدارة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية قوله: "نحن ننطلق من حقيقة أنه نتيجة للأحداث الجارية، ستحمل العلاقات بين روسيا و الاتحاد الأوروبي و الدول الأوروبية والولايات المتحدة والناتو، طابعا جديدا".

 

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، تهدف إلى نزع السلاح من السلطة المعادية لموسكو في كييف، و تخليص البلاد من الجماعات النازية التي استهدفت طوال سنوات سكان منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

 

وعلى صعيد آخر،  حذرت وزارة الدفاع الروسية من استخدام الطيران الحربي الأوكراني لمطارات دول الجوار، مؤكدا أن بلاده ستعتبر هذا الأمر انخراطا لهذه الدول في النزاع.


وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف - في إحاطة صحفية -: "إن الطيران الحربي الأوكراني القادر على القتال قد تم تدميره بشكل شبه كامل"، مشيرا إلى أن الوزارة على علم بوجود طائرات حربية أوكرانية انتقلت سابقا إلى رومانيا و دول مجاورة أخرى.


وأضاف أن استخدام المطارات التابعة لهذه الدول لمرابطة الطيران الحربي الأوكراني و استخدامه اللاحق ضد القوات الروسية قد ينظر إليه على أنه تورط لهذه الدول في النزاع المسلح.


وأشار كوناشينكوف إلى أن الوزارة تسلمت وثائق من عاملي مختبرات بيولوجية أوكرانية تؤكد تطوير مكونات سلاح بيولوجي في المختبرات الأوكرانية الممولة من الولايات المتحدة و الواقعة بالقرب من الحدود الروسية، منوها بأن الوثائق المذكورة تدل على قيام السلطات الأوكرانية بالإتلاف الطارئ لمخزون من مسببات الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا و غيرها من الأمراض المميتة في هذه المختبرات.

الاتحاد الاتحاد الأوروبي روسي روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

وسائل إعلام: الروس يعلمون مكان زيلينسكى

لندن ترصد 100 مليون دولار إضافية لأوكرانيا عبر البنك الدولى

الشيخ أحمد عزت: يغفر الله لجميع المسلمين فى شعبان إلا المتخاصمين

إجلاء 163 ألف شخص من مناطق العمليات العسكرية فى أوكرانيا إلى روسيا

من ريتشارد قلب الأسد لعباس الضو.. أدوار خالدة لحمدى غيث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى