موسكو: أحداث أوكرانيا ستسم علاقاتنا مع واشنطن وأوروبا والناتو بطابع جديد

أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الأحداث الجارية في أوكرانيا ستخلق نوعا جديدا من العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة وأوروبا وحلف الناتو.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن أوليغ تيابكين مدير الإدارة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية قوله: "نحن ننطلق من حقيقة أنه نتيجة للأحداث الجارية، ستحمل العلاقات بين روسيا و الاتحاد الأوروبي و الدول الأوروبية والولايات المتحدة والناتو، طابعا جديدا".

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، تهدف إلى نزع السلاح من السلطة المعادية لموسكو في كييف، و تخليص البلاد من الجماعات النازية التي استهدفت طوال سنوات سكان منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، حذرت وزارة الدفاع الروسية من استخدام الطيران الحربي الأوكراني لمطارات دول الجوار، مؤكدا أن بلاده ستعتبر هذا الأمر انخراطا لهذه الدول في النزاع.



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف - في إحاطة صحفية -: "إن الطيران الحربي الأوكراني القادر على القتال قد تم تدميره بشكل شبه كامل"، مشيرا إلى أن الوزارة على علم بوجود طائرات حربية أوكرانية انتقلت سابقا إلى رومانيا و دول مجاورة أخرى.



وأضاف أن استخدام المطارات التابعة لهذه الدول لمرابطة الطيران الحربي الأوكراني و استخدامه اللاحق ضد القوات الروسية قد ينظر إليه على أنه تورط لهذه الدول في النزاع المسلح.



وأشار كوناشينكوف إلى أن الوزارة تسلمت وثائق من عاملي مختبرات بيولوجية أوكرانية تؤكد تطوير مكونات سلاح بيولوجي في المختبرات الأوكرانية الممولة من الولايات المتحدة و الواقعة بالقرب من الحدود الروسية، منوها بأن الوثائق المذكورة تدل على قيام السلطات الأوكرانية بالإتلاف الطارئ لمخزون من مسببات الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا و غيرها من الأمراض المميتة في هذه المختبرات.