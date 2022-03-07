قديروف يدعو الجيش الأوكرانى لحرب مشتركة على «النازيين الجدد»

دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف القوات الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، إلى إطلاق حرب مشتركة على النازيين الجدد والزمر المتطرفة في أوكرانيا.

وقال قديروف في تصريح على قناته عبر "تيليجرام": "أناشد مرة أخرى القوات المسلحة الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني وأقترح بدء القتال جنبا إلى جتب ضد (جماعة ستيبان) بانديرا والشياطين وقطاع الطرق الآخرين" في أوكرانيا.

وتوجه إلى عناصر الجيش الأوكراني قائلا: "ما عليك سوى إلقاء سلاحك والوقوف إلى جانب الجيش الروسي. نحن نضمن أنه في هذه الحالة لن يتم المساس بأي عسكري أوكراني، وسيتمكن الجيش الأوكراني من الاستمرار في الخدمة لصالح دولته وشعبه".

وأضاف: "لا نريد خسائر بين صفوف الجيش الأوكراني نريد القضاء على الشياطين وقطاع الطرق الذين يسعون وراء أهدافهم الشخصية والأنانية الإجرامية في أوكرانيا".

وختم قوله: "أدعو مرة أخرى للوقوف جنبا إلى جنب مع الجيش الروسي".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الإعلام في الشيشان الروسية أحمد دودايف أن رئيس الجمهورية رمضان قديروف أصدر تعليماته بإزالة جميع المحتويات المسيئة لجمهورية إنغوشيا وشعبها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: "صدرت التعليمات من رئيس الجمهورية قديروف بإزالة جميع البيانات المعادية لأبناء وشعب إنغوشيا".

وأضاف: "لقد فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين الشعبين الشقيقين" الشيشاني والإنغوشي.

وصرح قديروف في وقت سابق بعدم وجود أي مشاكل مع إنغوشيا المجاورة.

وأقرت المحكمة الدستورية الروسية عام 2018 الحدود الإدارية بين إنغوشيا والشيشان بما يتفق مع الدستور، و في مارس 2019 دوّنت الحدود الجديدة في سجل الحدود الإدارية الروسية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت جمهورية الشيشان أنه سيتم فرض قيود إضافية لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك الوصول إلى مناطق عامة معينة عبر رمز الاستجابة السريعة، في جمهورية الشيشان وذلك وسط تفاقم الوضع الوبائي في المنطقة.

وقام رئيس مركز مكافحة فيروس كورونا في المنطقة، فاخيت أوسماييف، بالتوقيع على وثيقة بهذا الشأن، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

وذكرت الوثيقة أنه "مع تدهور الوضع الوبائي لـ كوفيد-19 والأمراض الفيروسية التنفسية الحادة، يفرض مركز مكافحة فيروس كورونا قيودًا جديدة على أراضي جمهورية الشيشان.