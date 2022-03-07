الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام: الروس يعلمون مكان زيلينسكى

زيلينسكى
زيلينسكى

نقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض فكرة وقف العملية العسكرية في أوكرانيا، "حتى يسلم الأوكرانيون كافة أسلحتهم".

‏وقالت مصادر القناة التي اطلعت على حيثيات اللقاء الأخير بين بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "الروس أبلغوا الإسرائيليين بأنهم يعرفون مكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكنهم يرفضون استهدافه".

وأوضحت المصادر أن الأمريكيين شجعوا بينيت على لقاء بوتين "أملا في فتح قناة تواصل معه"، حيث إن رئيس الوزراء الإسرائيلي هاتف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مساء الجمعة وأبلغه بنيته التوجه إلى موسكو، وهو الأمر الذي لم تعارضه الإدارة الأمريكية.

وقال بينيت قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية إنه "لن يتوسع أكثر" في محادثاته، لكنه أكد على مواصلة العمل دبلوماسيا "حسب الحاجة" مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية.

 و علي صعيد آخر ، قال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي بدأت تصبح بناءة، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية .

 وتابع بودولاك: أوكرانيا تريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وتوفير ضمانات أمنية بعدم تعرض أوكرانيا للهجوم مرة أخرى.

وسبق أن أعلنت منظمة "أطباء بلاد حدود" الدولية، عن آخر تطورات الوضع الإنساني الحالي في مدينة ماريوبول الأوكرانية.  

وقالت في بيان إن الإمدادات الغذائية نفدت ولا توجد مياه أو كهرباء وتدفئة.  

وأوضح  البيان أن الوضع الإنساني في ماريوبول كارثي وتم تعطيل اتصال الإنترنت والهاتف ولحقت أضرار مادية بالغة بالمستشفيات والمحلات التجارية والمباني السكنية.

وقال أحد موظفي المنظمة المتواجد داخل ماريوبول إنه من أجل الحصول على المياه، كان لا بد من جمع الثلج ومياه الأمطار.

 وعبرت المنظمة عن مخاوفها على أمن موظفيها و"الآلاف من الناس الذين وجدوا أنفسهم في مثل هذه الحالة الهائلة".

العسكري عمل مكان موسكو نزع السلاح روس الأوكراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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