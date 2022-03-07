استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في فيتنام، سجلت السلطات الصحية 142 ألفا و136 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و434 ألفا و700 إصابة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 40 ألفا و813 حالة وفاة.



وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 66 ألفا و799 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 6 ملايين و707 ألفا و202 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 21 ألفا و612 وفاة.



وفي اليابان، سجلت وزارة الصحة 63 ألفا و520 إصابة جديدة و185 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 5 ملايين و338 ألفا و116 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 24 ألفا و789 وفاة.



وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 28 ألفا و463 إصابة جديدة و22 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد مليونين و867 ألفا و760 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و8 وفيات.



وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و586 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و89 ألفا و892 إصابة مؤكدة، كما سجلت 201 حالة وفاة جديدة فبلغت حصيلة الوفيات 137 ألفا و948 حالة وفاة.



وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 7697 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و741 ألفا و739 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 112 ألفا و545 وفاة.



وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 755 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و514 ألفا و258 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 30 ألفا و265 وفاة.



وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 3092 إصابة جديدة و29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و768 ألفا و261 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 63 ألفا و961 وفاة.



وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 10 آلاف و301 إصابة جديدة و38 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و727 ألفا و629 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 4868 وفاة.



وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 9213 إصابة جديدة و51 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و508 آلاف و472 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 26 ألفا و194 وفاة.



وفي ماليزيا، سجلت السلطات الصحية 33 ألفا و406 إصابات جديدة فارتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و570 ألفا و502 إصابة مؤكدة.