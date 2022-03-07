الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 6 مقاهٍ وكافيهات ومصادرة 28 شيشة فى طنطا

غلق وتشميع مقهى
غلق وتشميع مقهى

قال حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا بالغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 6 مقاهي وكافيهات بقرى طنطا، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 28 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، حسام عبد اللطيف،  إلى استمرار الحملات والمتابعة بقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى، قد ناشد ودعا أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدًا على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.

وفى سياق متصل، نفذ حي أول المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع التابعة للحي.

أشرف على الحملة علاء النمر رئيس حي أول المحلة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 29 كشافًا، وتركيب 6 كشافات جديدة في نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية التابعة للحي، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان  الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة بالمحافظة  لمواجهة الطوارئ.

إغلاق وتشميع الاتحاد مقاهي وكافيهات ومصادرة التدخل شيشة بقرى

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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