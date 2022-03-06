حصاد مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة تنفى احتواء البنزين على منجنيز ومعادن تسبب أعطالًا بالسيارات

شهدت مجلس الوزراء، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى، ما يتسبب في أعطال السيارات.

حقيقة احتواء البنزين على منجنيز ومعادن

وقال المركز، في بيان، إنه بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء البنزين على منجنيز أو أي معادن، مُشددةً على أن كافة منتجات البنزين بأنواعه سواءً التي يتم إنتاجها محليًا، أو استيرادها من الخارج سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وخالية من المنجنيز أو المعادن، كما يخضع البنزين لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة، مشيرة إلى أنه هناك فرق تفتيش بصفة دورية من هيئة البترول للرقابة على الجودة، وكذلك هناك مرور دوري على جميع مراحل المنظومة من مصافي التكرير والمستودعات ومحطات البنزين، ويتم سحب عينات عشوائية للتأكد من سلامة البنزين بأنواعه، وعدم احتوائها على أي شوائب أو معادن، ومطابقة كافة منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود.



https://www.dostor.org/3734457





عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأحد، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وأحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانيةالجديدة.

وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الإعداد لخطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين في الخارج، تلبيةً لرغباتهم، سواء بوحدات العاصمة الإدارية الجديدة، في الحي الثالث R3، أو وحدات العلمين الجديدة، بالأبراج الشاطئية، والحي اللاتيني، وكذا مشروع "صواري" بمحافظة الإسكندرية، كما كلف بزيادة عدد الوحدات المطروحة للمصريين بالداخل في ظل الإقبال على الوحدات المطروحة للحجز حالياً لشريحة متوسطي الدخل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً بالعمل على تلبية مطالب المصريين بمختلف شرائحهم في الحصول علي الوحدات السكنية.





https://www.dostor.org/3734871





صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية فى 9 محافظات، بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، تطبيقاً لما اتخذته الحكومة من قرارات مؤخراً للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاءعلى هذه الظاهرة، التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

وأضاف السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء تلقى تقريراً مفصلاً تضمن بياناً بالذين قاموا بالتعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، فى 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، مشيراً إلىأنه تم رصد حالات التعدى بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولي الأجهزة المعنية، منوهاً كذلك بأنه جار إعداد بيان بباقى المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.





https://www.dostor.org/3734935