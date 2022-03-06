الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية

للضبطية
للضبطية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من من المستلزمات الطبية.

جاء ذلك بناء على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائي والنقيب عمرو السيد  رئيس وحدة المفرقعات، تحت إشراف العميد إيهاب ملاك وماركو جرجس بإدارة الأمن الجمركي مفادها اعتزام الراكب م . ا. ي مصري الجنسية القادم من السودان تهريب كمية من المستلزمات الطبية.

وبالعرض على أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك شكّل لجنة من هشام علي وأحمد جبريل وأحمد حسن مأمورى تفتيش الركاب بمعاونة نصر الدين رضوان ومحمد ابراهيم  لتفتيش الأمتعة الشخصية للراكب، فتبين وجود 185 عبوة مستلزمات طبية (غرز لجراحة الغضروف ومفكات جراحية للعظام) بأحجام مختلفة مخبأة داخل الأمتعة الشخصية .

وقرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان والمنافذ الجمركية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 3 لسنة 2022 وحرره محمود سليمان.

وبلغ إجمالي التعويض المستحق 620 ألف جنيه، وتم إحالة المحضر للنيابة العامة .

خدمات المركزى تهريب لجنة الجمارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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