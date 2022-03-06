الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى المرج للجنايات

حبس
حبس

أحالت نيابة المرج، اليوم الأحد، شخصين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المرج.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالمناطق النائية بمنطقة المرج، وأقر المتهمان بارتكابهما وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من عامل يتهم فيه شخصين بسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة مبلغ مالي منه، وهاتف محمول.

بعد إجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، التي شهدت واقعة السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وأرشدا عن مكان بعض المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الجنايات النيابة المرج قسم شرطة متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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