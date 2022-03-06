الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لنجار قتل صديقه لسرقته في الزاوية الحمراء

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكما يقضي بالسجن المؤبد لنجار متهم بقتل صديقه لسرقته بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

تبين من تحقيقات النيابة أن المتهم «أ.ط» نجار قتل المجني عليه «ج.م» نجار، عمدًا مع سبق أو الإصرار والرصد حيث طمع في مبلغ مالي بحوزة المجني عليه، وفي سبيل الوصول إلي ما ابتغاه توجه إلى مسكن المجني عليه وما إن ظفر به أسقطه أرضا وجثم فوقه وطعنه بسلاح أبيض مطواة، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته في الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم استغل تواجد المجني عليه بمفرده، عقب ذهاب زوجته إلى مسكن والدها، وأزهق روحه طمعا في مبلغ مالي حيث أخبره المجني عليه أنه باع مصوغات زوجته لعمل مشروع خاص به، وقام المتهم بتفتيش سكنه ليجد المبلغ المالي وسرقة، ليفر هاربا وترك المجني عليه غارقا في دمائه.

كما استمعت النيابة العامة، لأقوال زوجة المجني عليه قائله، المتهم استغل طيبه زوجي وتواجده بمفرده يوم الواقعة، وكان يخبره بكل كبيرة وصغيرة عن حياتنا، واكل داخلي مسكن الزوجية، عيش وملح لكن الطمع داخله وكل همه أخذ أموال ليست من حقه، وفي سبيل تحقيق السرقة قتل زوجي دون حق وأثبت تقرير الطب الشرعي أن زوجي لم يعتد عليه، ولم يدافع عن نفسه لأنه قتله في الحال.

وأضافت أنها تطلب القصاص العادل من المتهم وتطبيق أشد عقوبة على ما فعله.

وكشفت معاينة النيابة العامة لجثة المجني عليه، أنه تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، وأنه في العقد الثالث من عمره، ويرتدي ملابسه كاملة، وبه عدة طعنات في القلب، والبطن أدت إلى تهتك في  الجهاز التنفسي، والقلب وإصابته بنزيف حاد إلى الوفاة. 

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وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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