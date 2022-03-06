كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بوثيقة القاهرة للسلام

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السفير مختار عمر، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي الأحد، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لبحث مواصلة التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والاتحاد البرلماني الدولي.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الأوقاف مع ضيفه الكريم توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين ووثيقة القاهرة للسلام الصادرة عن المؤتمر وأهداه أحدث إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان:"عقد المواطنة" الذي يؤكد أن المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها ، ولا تفريق فيها بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية.

أوضح أن العلاقة بين الفرد ووطنه وبين المواطنين بعضهم مع بعض هي علاقة تبادلية تبنى على الحق والواجب ، تحترم خصوصية الأفراد من حيث الحقوق ، وحق المجتمع من حيث الواجبات ، كما تراعي الحق العام وتحترمه.

أكد أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها - أفرادًا ومؤسسات، وشعوبًا وحكومات - وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات فكر، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

وخلال اللقاء أشاد كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي بتوصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين ووثيقة القاهرة للسلام وبجهود وزارة الأوقاف في ترسيخ أسس العيش المشترك بين الناس جميعًا، ونشر ثقافة التسامح الديني، وترسيخ أسس السلام المجتمعي والعالمي ، كما أشاد إشادة بالغة بكتاب "عقد المواطنة"، وطالب بسرعة ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية لأهمية الكتاب عالميًّا وهو ما استجاب له ووجه به معالي وزير الأوقاف في ضوء خطة الوزارة لنشر كل ما يخدم الإنسانية بمختلف لغات العالم.