"قصور الثقافة" تستعد للاحتفال بعيد الأم في محافظة الغربية

شارك عدد كبير من أطفال ومواهب مكتبة قرية محلة أبو علي الثقافية بمحافظة الغربية، في فعاليات ورشة ومعرض فني، وذلك في إطار استعدادات المكتبة للاحتفال بعيد الأم.

وتأتي مشاركة الأطفال ضمن خطة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، للاحتفال بعيد الأم بكافة المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، والمقرر أن تستمر طوال شهر مارس الجاري.

وقد شهد اليوم سباقا كبيرا بين المواهب الصغيرة للتعبير عن مظاهر الاحتفال بعيد الأم، من خلال ورشة فنية أعقبها معرض فني لعرض لوحات الأطفال، فيما قامت مديرة المكتبة بتوزيع العديد من شهادات التقدير والتميز على المشاركين.

يذكر أن برنامج فعاليات "قصور الثقافة" بالغربية خلال شهر مارس الجاري تشهد تنفيذ العديد من المحاضرات، والندوات، واللقاءات الثقافية، من بينها عروض فنية وموسيقية على مسرح 23 يوليو بالمحلة، واحتفالية بمناسبة يوم الشهيد، بقصر ثقافة الطفل، ولقاء ثقافي بعنوان "المرأة والتحديات المعاصرة" بدار الكتب بطنطا.

فى الوقت نفسه، تستكمل وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة" من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة البحيرة باقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بقري حياة كريمة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي تقدمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالبحيرة، وتستمر حتى 10 مارس الجاري.

وبمدرسة سيدي غازي الثانوية المشتركة بقرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار ، تفقدت د. حنان موسي فعاليات اليوم التاسع من المبادرة الثقافية حياة كريمة التي تضمنت مجموعة من الورش الفنية شملت حلي، عجائن السيراميك، خياطة ،بجانب ورشة طرق علي المعادن، تعليم أساسيات الرسم، بامبو بالإضافة لرسم علم مصر علي وجه الأطفال، كما أقيمت محاضرتين الأولي عن " بناء الوعي" قدمها صلاح عبد الحميد عثمان مدير مركز الإعلام بكفر الدوار سابقاً محددا عدة نقاط لبناء وعي الإنسان وهي : أهمية الجهاز المعرفي في بناء الإنسان، الإستخدام الصحيح لمواقع التواصل الإجتماعي، الوعي بالقضايا القومية والأحداث الجارية، مهارة التحليل وفرز المواد المرئية في الفضائيات والمواقع، أهمية القراءة الجادة والناقدة ، أما المحاضرة الثانية ألقتها د. آيات خليل بإدارة التثقيف بالإدارة الصحية بكفر الدوار، مؤكدة علي عدة نقاط من اهمها البعد عن سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، ضرورة الأهتمام بالتغذية السليمة التي تتكون من العناصر الغذائية الهامة في طعامنا، الأهتمام بممارسة الرياضة لتعلية مناعة الجسم، وأهمية الكشف المبكر لاورام الثدي، الآثار السلبية للتدخين، أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، ثم تحدثت د. حنان موسي للطلاب مؤكدة علي أهمية مبادرة حياة كريمة الثقافية لتحقيق العدالة الاجتماعية والثقافية مابين المدينة والقرية، كما أكدت علي ضرورة اكتشاف المواهب الواعدة في القري في شتي المجالات الفنية وأضافت أن هذا دور مبادرة حياة كريمة، كما تتيح المبادرة الفرصة لتعلم الأشغال اليدوية من خلال الورش المتاحة والتي تقام ضمن أنشطتها.

اختتمت الفعاليات بالفقرات الفنية فتم تقديم مواهب من الطلبة والطالبات في المدرسة في قراءة القرآن، وتأليف الشعر والقاء، الغناء، الإنشاد الدينى، والأدعية الدينية، أعقبها كلمة سامح السيسي مدير مدرسي الثانوي الذي أكد علي اهمية دور الأم في حياة ابنائها وتضحياتها من أجلهم، وتكريمها من الله عز وجل بأن وضع الجنة تحت اقدامها، ضاربا أمثلة حدثت في ايام الرسول (ص) علي اهمية رضاها في حياة الأبناء و رضا الله عنهم، تلي ذلك تقديم عرضا فنيا لفرقة البحيرة للفنون الشعبية، وعرضا آخر للتنورة وعرض ثالث لمسرح العرائس، للتنورة ماريونيت للفنانين محمد صلاح وإسلام عبد الرحمن.