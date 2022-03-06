وزيرة الهجرة: إطلاق استمارة لتسجيل بيانات الطلاب العائدين من أوكرانيا

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق استمارة لتسجيل بيانات الطلاب العائدين من أوكرانيا، لمعرفة سنواتهم الدراسية، لافتة إلى أنه تم تسجيل 1700 طلب من الطلبة المصريين في أوكرانيا في أول يوم من إطلاق الاستمارة، وسيتم موافاة وزارة التعليم العالى بهذه الطلبات، مؤكدة أن القيادة السياسية دائما ما تهتم بأبنائها المصريين في الخارج وخاصة في وقت الأزمات، قائلة: «شهدنا من قبل أزمة العالقين وتحرك الدولة وهناك الكثير من الأزمات تعرض لها المصريين في الخارج وكان هناك تحرك من الدولة».

وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمة لها في الصالون النقاشي الذي تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب، أنه خلال تداعيات أزمة أوكرانيا تلقت وزارة الهجرة استغاثات كثيرة من أسر وأهالي الطلاب المتواجدين في أوكرانيا، مشيرة الى أن هناك أكثر من 5 آلاف مواطن مصري في أوكرانيا منهم 3 آلاف من الطلبة، وأنه عندما تلقت وزارة الهجرة الاستغاثات قامت على الفور بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع الطلاب في أوكرانيا، والتواصل معهم مباشرة وعقدت العديد من الجلسات الحوارية مع الطلاب عبر تقنية زووم وغيرها من التطبيقات.

وأردفت وزيرة الهجرة: "استطعنا رفع التقارير للرئيس و لرئيس الوزراء وعلى الفور جاءت تكليفات القيادة السياسية وتوجيهاتها بضرورة إجلاء الطلبة، كان هذا القرار له صدى إيجابي، بدأنا نعمل و تم تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء، تم إجلاء 30 طالب من المجر وتم عودتهم لمصر ولدينا طائرتين من بولندا عليهم أكثر من 200 طالب وأول طائرة لرومانيا عليها 175 طالب واليوم كانت هناك طائرة ستحمل 370 طالبا عائدين، هناك اهتمام من القيادة السياسية بمستقبل هؤلاء الطلبة".

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد قليل، صالون نقاشي لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب سواء السياسية والاقتصادية، بالإضافة للجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

يشارك في الصالون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والنائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وأحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وبسنت جمال باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ويديره النائب طارق الخولي.