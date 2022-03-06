«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» موعد انتهاء رياح الخماسين

تصدر وسم «حالة الطقس اليوم» ووسم «رياح الخماسين» تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، تعرض مصر لمنخفض جوي صحراوي وهبوب رياح الخماسين.

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت المواطنين من الخروج من المنازل خاصة أصحاب الأمراض المزمنة التنفسية أو أصحاب أمراض الجيوب الأنفية أو التهابات للشعب الهوائية والربو.

تحدثت «الدستور» للدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، للوقوف على معرفة موعد انتهاء رياح الخماسين التي تضرب مصر.

يقول شاهين إنه بالمتابعة الحية لحركة الرياح والأتربة فإن التيارات الشمالية الغربية الباردة تستعد للاشتداد خلال الساعات القليلة المقبلة، فبعد أن زحفت الرمال والأتربة المثارة من الصحراء الغربية في طبقات الجو على المناطق خاصة على المناطق الشمالية الداخلية واشتدت سرعة الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية الحارة لدرجة العاصفة أحيانًا على العديد من المناطق الشمالية.

وتابع: تستعد التيارات الشمالية الغربية الباردة للانطلاق على المناطق الشمالية الداخلية مثل الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى بالإضافة للسواحل الشمالية الشرقية وحتى خليج السويس وشمال الصعيد ووسط وشمال سيناء خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أثرت على السواحل الشمالية الغربية، لتبدأ مهمة الكنس وتنظيف طبقات الجو من الرمال والأتربة والشوائب العالقة وطردها ناحية الجنوب.

واستطرد: تبدأ هذه المهمة بالتدريج خلال الأوقات القليلة المقبلة وتوقيت الغروب وحتى حلول أولى ساعات الليل تدريجيًا ويصحبها هبات الرياح النشطة قد تكون قوية أحيانًا خاصة على الأماكن المكشوفة والمرتفعة، ولكنها ستزيد من الإحساس ببرودة الطقس بعكس التيارات الصباحية.

وفي الليل تقل سرعات الرياح بالإضافة إلى قلة فترات تزمين النشاط وكلما مرينا بفترات ما بعد الساعة 9 مساءًا تستقر الأمور أكثر فأكثر على المناطق الشمالية.

وتدخل كتل خفيفة إلى متوسطة من الرمال والأتربة في طبقات الجو على مناطق الصعيد، خاصة الوسط والجنوب مع قرب أوقات منتصف الليل، وتستمر حتى فجر الإثنين ومن ثم تزول.

وفى بداية يوم غد ستكون هناك أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة تستمر حتى منتصف الليل على السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

مع ارتفاع لدرجات الحرارة غدا يشمل أغلب أنحاء البلاد وأجواء تميل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ماعدا شمال غرب البلاد.

وأتم «شاهين»: ومن المتوقع أن يبدأ نشاط الرياح خلال الساعات القادمة على شمال غرب البلاد باتجاه محافظة مطروح وشمال الوادى الجديد، ثم يقل نشاطها غدا على كل شمال ووسط البلاد حتى وسط الصعيد وأقل على جنوب البلاد.