مسرح الجنوب يقدم عروض «الأراجوز» فى قرى حياة كريمة بالأقصر

تنظم إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، فعاليات فنية وثقافية بقرى «حياة كريمة» في مركزى أرمنت وإسنا، خلال دورته السادسة، والمقامة في محافظة الأقصر خلال الفترة من 15 إلى 20 مارس الحالى برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مصرالخير وجامعة الأقصر وهيئة تنشيط السياحة ومؤسسة حراء ومكتبة مصر العامة بالأقصر ودارحابى للنشر والتوزيع.

قال الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، رئيس المهرجان، إن إدارة المهرجان وضعت خطة فنية وثقافية تتضمن عددا من الفعاليات التي تقدم لأول مرة خاصة في قرى حياة كريمة بالأقصر، بالتعاون مع جمعيتي «أنا المصرى» بقنا وجمعية «مفتاح الحياة» بالأقصر.

وأضاف أن البرنامج يتضمن أتوبيس الحكي والمكتبة المتنقلة، والذي يتم بالتعاون مع قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، فيما اتفقت إدارة المهرجان مع مؤسستي الأهرام ونهضة مصر، على إهداء إصداراتها من الكتب والمجلات لأطفال القرى خلال البرنامج، كما تم الاتفاق مع مؤسسة نهضة مصر لنشر إبداعات هؤلاء الأطفال من الرسم والكتابة الابداعية في اصداراتها.

ويتضمن برنامج الفعاليات عروض فرقة الأراجوز التابعة لصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبدالوهاب، وعروض العرائس والتي تقدمها الفنانة إيمان فتوح بالاضافة إلى هذا سيتم لأول مرة تقديم عروض مسرح الشارع وهى العرض الجزائري الجار، العرض الليبى عجاف +200 والعرض السوري المصري مثقال وايضا عرض الحكي المصرى غيط البنات.