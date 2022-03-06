الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022.. اعرف الطريقة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تستخدم بطاقات الخدمات المتكاملة "الكارت الذكي "يتم استخدامة للتحويلات النقدية، ويتم تجديد هذا الكارت كل 5 سنوات من تاريخ إصداره للحالات المستقرة مدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها.

وأعلنت وزارة التضامن الانتهاء، رسميًا، أنه تم التعاقد مع شركة توزيع لتوصيل البطاقات للمنازل بهدف حوكمة المنظومة لفصل مقدم الخدمة "الموظف" عن متلقي الخدمة المواطن او المستفيد.

وفعليًا، تم الانتهاء من مرحلة الاعداد لاصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، على أن يتم توزيعها علي المنازل عن طريق احدي الشركات المتخصصة.

كارت الخدمات المتكاملة 2022

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أنه تم الانتهاء من ميكنة نموزج التقييم الطبي وتصنيفها وفقا للفئات العمرية كذلك تصنيف التقيم الوظيفي، إضافة لإجراء الربط الشبكي  للاطراف المعنية بالكشف الطبي والوظيفي وفقا لبنود القانون رقم 10 لسنة 2018، بالتعاون مع مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية واحدي الشركات لاستخراج البطاقات وتوزيعها علي المستفيدين.

◘ خطوات تقديم كارت الخدمات المتكاملة 2022

أكدت وزارة التضامن أن الحالات المستقرة، يتم رصد تاريخ اعادة الكشف علي البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي.

وأشارت الوزارة ان هناك خطوات اساسية يجب اتباعها للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة.

  1. تقديم الطلب والتسجيل علي  https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome
  2. من تسجيل البيانات الشخصية بدقة لانها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول الطلب.
  3. ملئ استمارة البيانات الاساسية من خلال مجموعة اسئة ، والتاكد من الاجابة علي كافة الاسئلة بمنتهي الدقة.
  4. الاحتفاظ بالرقم الطلب الخاص بك والذي سيظهر لك بعد التسجيل.
  5. يتم حجز كشف طبي للحضور علي بطاقة الخدمات المتكاملة.
  6. الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

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 في حالة قبول الطلب لا بدّ من حجز  موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة الالكترونية.

يتم التوجة لمكتب التاهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ولديه الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظيفي الخاص بك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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