رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:18 م
ياميش رمضان
ياميش رمضان
نعمات مدحت
طباعة
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١، فقد اقترب رمضان شهر الخيرات والبركات، وتستعد الأسر المصرية، للاحتفال بالشهر الكريم حيث لا يحلو رمضان إلا بالحلويات والكنافة، والعصائر، لذا نجد الأسواق مزدحمة هذه الأيام لشراء مستلزمات الصيام.

اليامش يعتبر من السلع الرئيسية والأسياسية في هذا الشهر، حيث نجد إقبال كبير على شراء المكسرات، وأدوات العصائر من العرقسوس، قمر الدين، تمرهندي، والبلح، والسوبيا، والقراصيا، وغيرها من هذه الاحتياجات التي لا غنى عنها في الصوم.

"الدستور" يرصد لمتابعيه خلال السطور القادمة أسعار ياميش رمضان هذا العام.

أسعار ياميش رمضان 2021 في الأسواق

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع الرمضانية هذا العام، جيث جاءت كالتالي: وصل سعر البلح الأبيض الغزال إلى 13 – 23 جنيه.، سعر البلح الأسواني بين 6 -16 جنيها، وأما سعر البندق المقشر 200 جنيه للكيلو،بينما جاء سعر كيلو الفسدق المقشر 300 جنيه، وأما سعر كيلو اللوز 235 جنيه، و كيلو لوز محمص 325 جنيه، بينما جاء سعر كيلو عين جمل مقشر 350جنيه.

بينما جاء سعر البلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ 8 جنيهات، وسعر عبوة 700 جرام من البلح نصف الجاف بسعر 15 جنيها، وأما سعر زبيب المصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه، والزبيب الإيرانى وزنة 500 جرام بسعر 40 جنيها، وسعر الكاجو 250 جرام بسعر 57.5 جنيه، والمشمشية المستورة بسعر 21.25 جنيه للربع كيلو، بينما القراصيا المستوردة  بسعر 13.25 جنيه للربع كيلو، وقمر الدين: 43 جنيه.

وأما أم علي بالمكسرات 175 جم، فقد حاء سعرها: 14.50 جنيه، وجاء سعر جلاش شيف إن 350 جم، بـ 6.75 جنيه، وفول سوداني مملح حجم 250 جم: 15 جنيه، وهناك العديد من أنواع الياميش مصري وإيراني وتركي وسوري، حيث جاءت الأسعار هذا العام في متناول الجميع.

ما هو الياميش

 ويشار إلى أن كلمة ياميش مصطلح يضم جميع أنواع المكسرات المختلفة،  بالإضافة إلى الفواكه المجففة بمختلف أنواعها، حيث المكسرات والياميش يضيفان قيمة غذائية مرتفعة يحتاج إليها جسم الإنسان، وخصوصاً أثناء أيام الصيام.
اقرأ ايضا:

موعد أول يوم رمضان

يعتبر أول يوم في شهر رمضان الكريم هذا العام 2021، هو يوم الاثنين الموافق 13 أبريل المقبل، وينتهى يوم 12 مايو، على أن يكون عدد ايام الشهر الفضيل 30 يومًا هذا العام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

بمرتب يبدأ من 7 آلاف.. فرص عمل وزارة القوى العاملة للخريجين

كارت بطاقة الخدمات المتكاملة 2021| خطوات الاستعلام بالرقم القومي والرابط

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

«أيام الحب والرعب».. حكايات سلوى بكر عن الحياة والكتابة

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور

«القمر وأثره على النساء» جديد دار العربي لبيرند برونر