تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١، فقد اقترب رمضان شهر الخيرات والبركات، وتستعد الأسر المصرية، للاحتفال بالشهر الكريم حيث لا يحلو رمضان إلا بالحلويات والكنافة، والعصائر، لذا نجد الأسواق مزدحمة هذه الأيام لشراء مستلزمات الصيام.





اليامش يعتبر من السلع الرئيسية والأسياسية في هذا الشهر، حيث نجد إقبال كبير على شراء المكسرات، وأدوات العصائر من العرقسوس، قمر الدين، تمرهندي، والبلح، والسوبيا، والقراصيا، وغيرها من هذه الاحتياجات التي لا غنى عنها في الصوم.





"الدستور" يرصد لمتابعيه خلال السطور القادمة أسعار ياميش رمضان هذا العام.





أسعار ياميش رمضان 2021 في الأسواق

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع الرمضانية هذا العام، جيث جاءت كالتالي: وصل سعر البلح الأبيض الغزال إلى 13 – 23 جنيه.، سعر البلح الأسواني بين 6 -16 جنيها، وأما سعر البندق المقشر 200 جنيه للكيلو،بينما جاء سعر كيلو الفسدق المقشر 300 جنيه، وأما سعر كيلو اللوز 235 جنيه، و كيلو لوز محمص 325 جنيه، بينما جاء سعر كيلو عين جمل مقشر 350جنيه.





بينما جاء سعر البلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ 8 جنيهات، وسعر عبوة 700 جرام من البلح نصف الجاف بسعر 15 جنيها، وأما سعر زبيب المصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه، والزبيب الإيرانى وزنة 500 جرام بسعر 40 جنيها، وسعر الكاجو 250 جرام بسعر 57.5 جنيه، والمشمشية المستورة بسعر 21.25 جنيه للربع كيلو، بينما القراصيا المستوردة بسعر 13.25 جنيه للربع كيلو، وقمر الدين: 43 جنيه.





وأما أم علي بالمكسرات 175 جم، فقد حاء سعرها: 14.50 جنيه، وجاء سعر جلاش شيف إن 350 جم، بـ 6.75 جنيه، وفول سوداني مملح حجم 250 جم: 15 جنيه، وهناك العديد من أنواع الياميش مصري وإيراني وتركي وسوري، حيث جاءت الأسعار هذا العام في متناول الجميع.

ما هو الياميش

ويشار إلى أن كلمة ياميش مصطلح يضم جميع أنواع المكسرات المختلفة، بالإضافة إلى الفواكه المجففة بمختلف أنواعها، حيث المكسرات والياميش يضيفان قيمة غذائية مرتفعة يحتاج إليها جسم الإنسان، وخصوصاً أثناء أيام الصيام.

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موعد أول يوم رمضان

يعتبر أول يوم في شهر رمضان الكريم هذا العام 2021، هو يوم الاثنين الموافق 13 أبريل المقبل، وينتهى يوم 12 مايو، على أن يكون عدد ايام الشهر الفضيل 30 يومًا هذا العام.