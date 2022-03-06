«هلّ هلاله».. «الدستور» في جولة ميدانية لرصد أسعار فوانيس وزينة رمضان

أجواء احتفالية تزينت بها أسواق الإسكندرية، لتتحلى بزينة استقبال شهر رمضان من مختلف الأشكال ومنشأ التصنيع لتجذب أنظار الزبائن.

"الدستور" تجوّلت داخل سوق المنشية وسط الإسكندرية لتتزين المحال التجارية بمختلف أشكال الفوانيس من الصاج، الخشب أو البلاستيكية المستوردة.

والتقت "الدستور" أحمد عصام، أحد التجار لمتابعة حركة البيع والشراء ليقول إن إقبال الزبائن إلى اليوم ما زال محدودًا، لكن هذا أمر طبيعي ليزداد الإقبال مع قرب حلول شهر رمضان، وهذا له عدة عوامل أساسية منها تنوع البضائع المعروضة التي تتغير يومًا تلو الآخر لجذب الزبائن، وأيضًا سعر المنتج المعروض.

تابع عصام أن الزيادة في أسعار زينة رمضان لن تختلف كثيرًا عن السنوات الماضية، فالزيادة في أسعار الفوانيس فرقت بنسبة بسيطة للغاية.

وقال عادل عبدالرحمن، أحد التجار، إن أسعار الفوانيس تفاوتت قيمتها على حسب خامة تصنيعها وحجمها لتبدأ من سعر 50 جنيهًا إلى ٣٥٠ أو ٤٠٠ جنيه، وأسعار الزينة الملونة قد يستطيع الزبون أن يحصل على أكثر من قطعة مقابل 100 جنيه.

وأضاف عبدالرحمن أن الفوانيس الذهبية الحديثة هي أكثر ما يلفت انتباه الزبائن في الأحجام المتوسطة، وما زال الفانوس الصاج ذو الحجم الكبير يحتفظ بمكانته وقيمته الشرائية بين الزبائن.

وعلق على الفانوس الصيني المستورد، بأنه على الرغم من تواجده ضمن المعروضات الرمضانية إلا أن زبونه من الأطفال، وأن الفانوس ذا القيمة التراثية هو أكثر الفوانيس مبيعًا.

وتابع عبدالرحمن أن الفوانيس وزينة رمضان المصنوعة من قماش الخيامية، هي عامل أساسي لتشجيع الفتيات والنساء من ربات المنازل واللاتي رغبن في تحسين دخلهم المالي.

أكمل أن التجار عليهم أن يشجعوا أصحاب المشروعات الصغيرة ومنتجاتهم اليدوية وتوفير فرصة شرائية لهن لتشجيعهن وتوفير فرص عمل مناسبة لهن.

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