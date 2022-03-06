تامر فرج ناعيا المخرج الراحل إياد داود: «أجمل وأطيب خلق الله»

نعى الفنان تامر فرج، المخرج الشاب إياد داود، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت، عن عمر ناهز 39 عامًا، بسبب مضاعفات فيروس كورونا والذي أُصيب به الأشهر الماضية وتوفي على أثره.

وكتب «فرج» عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: «البقاء لله، توفى إلى رحمة ربه إياد داوود شاب زى الورد ترك الحياه فجأه بعد ما تعب من المعافره فيها، إياد داوود كان مذيع برنامج شبابيك ومدرب تمثيل من أجمل وأطيب خلق الله معتقدش إن فى حد عرفه وماحبوش، الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

- رحيل إياد داود

وشيع ظهر اليوم الأحد، جثمان الإعلامي الشاب الراحل إياد داود، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 39 عامًا.

وأقيمت صلاة الجنازة على الإعلامي الشاب الراحل إياد داود، عقب صلاة ظهر اليوم الأحد، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وتوفى المخرج الشاب إياد داود، بسبب مضاعفات فيروس كورونا والذي أُصيب به الأشهر الماضية وتوفي على أثره، ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا الإثنين بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين عقب صلاة المغرب.

والراحل من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة «دريم».

وقدم الراحل المخرج إياد داود خلال مسيرته الفنية عددًا من الأعمال المسرحية وصلت لـ15 عملًا مسرحيًا، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".

يُجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال المخرج الراحل إياد داود التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عُرِضَ على منصة "شاهد" العام الماضي، بطولة أحمد العوضي.