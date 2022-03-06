الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«الجيروسكوفوبيا».. ما هى أعراض خوف الشباب من الشيخوخة؟

الشيخوخة
الشيخوخة

يعاني الكثير من الشعور بالخوف من التقدم في السن، ويعتبر هذا خوفًا طبيعيا فلا أحد يريد أن يفقد شبابه، لكن هناك أشخاص يتحول معهم الأمر إلى مشكلة مرضية، أو فوبيا من الشيخوخة تعرف باسم "الجيروسكوفوبيا"، ولها عدد من الأعراض يمكن أن نرصدها في السطور التالية وذلك بحسب ما ورد في موقع fear of.

أعراض فوبيا الشيخوخة:
أشرنا في السابق يجب التفرقة بين الشعور بالخوف الطبيعي من الشيخوخة والخوف المرضي الذي يدفع صاحبة إلى الإصابة بهذه الفوبيا المرضية، والفوبيا المرضية هذه تظهر عند الخوف من أعراض أمراض عادية، لكن صاحب الفوبيا يكون له معها رد فعل أكثر من الطبيعي، وهذه الأمراض هي:
ارتعاش أو قشعريرة 
الصداع أو الإغماء
الخفقان والتنفس السريع
عدم الارتباط بالواقع

في الواقع هذه الأعراض عادية، وطبيعية بالنسبة لأخرين، لكن أصحاب الفوبيا من الشيخوخة تصيبهم هذه الأعراض بالصدمة والخوف من الشيخوخة، مما يؤدي بهم إلى الإحباط والانسحاب التام من الحياة المحيطة بهم.

نتائج الخوف من الشيخوخة:

يؤدي القلق المفرط من الشيخوخة إلى الإصابة بالفعل بالأمراض الصحية التي يخشون من الوقوع فيها، كما يؤدي القلق المفرط يؤدي أيضا إلى الإجهاد الذي يمكن أن يسبب مشاكل صحية، وهذه المشاكل الصحية تتمثل في ارتفاع ضغط الدم كما يؤثر الرهاب على حياة الفرد الشخصية والمهنية، أو أمراض القلب.

أسباب الخوف من الشيخوخة:

تعتبر الرسائل الثقافية السلبية التي يبثها المجتمع، من تأهيل الشباب وازدياد الغرص لهم على حساب الكبار في السن، وعدم وجود فرص عمل لهم مما يجعلهم يخشون من التقدم في العمر، لذلك يصيبهم هذا الخوف بالشيخوخة بالأمراض بالفعل، ومن ثم يجب أن يدفعهم الجميع من حولهم بالدعم لكي يكون هناك عدم خوف من المستقبل.

آثار الشيخوخة اصابة ضغط الدم شباب مرضى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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