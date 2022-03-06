«أبوالعلا» يدعو للتنسيق مع القومي لحقوق الإنسان لتنفيذ الاستراتيحية الوطنية

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التعاون بين مجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلًا: «لن يحمى حقوق الإنسان المصرى، سوى الإنسان المصرى ذاته، من خلال جهود المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك مجلس النواب، وبالفعل تم إنجاز خطوات وسيتم استكمال باقى الخطوات».

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف أبوالعلا أن اجتماع اليوم فرصة للتنسيق بين مجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان، لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى التشريعى والتنفيذى.

وتابع: إننا أمام فرصة ذهبية الآن، في ظل الإرادة السياسية الحالية، لدعم المجتمع المدنى من نقابات وأحزاب، كل ما ينتمي للمجتمع المدنى، قائلًا: هذه فرصة ذهبية لن تتاح أمام المجالس الأخرى.

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان لعقد لقاءات دورية مع المجلس القومى لحقوق الإنسان مرة شهريًا، بحيث يكون هناك تواصل دائم، لتنفيذ ما يحقق حقوق الإنسان المصرى.

في سباق آخر، قال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، إنه تم الاتفاق في الاجتماع الأول مع قادة المجتمع المدني، وأكثر من ممثلى 32 ألف جمعية بضرورة التشابك والتعاون والتنسيق بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية المعنية، لتذليل أي معوقات، لنصل إلى المساهمة في أحد المشروعات القومية التي من الممكن أن نسهم فيها مثل حياة كريمة أو معالجة القضية السكانية أو تنمية الأسرة المصرية، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة تضامن النواب.

وأشار «القصبى»، خلال اجتماع لجنة التضامن لمواصلة الاستماع لقادة المجتمع المدني، إلى أن اجتماع اليوم نمهد الطريق حتى يستطيع المجتمع المدنى أن ينطلق بلا معوقات، لذلك وجهنا الدعوة إلى بعض الجهات المعنية وتشرفنا بحضور كل من أيمن عبدالجواد مساعد وزيرة التضامن، وطلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، وممثلى وزارة الصحة كل من: «العميد سامى الهدهد وسامى نوح ومحمد عدلى، وممثلى وزارة الكهرباء كل من جابر دسوقى وعمرو إسماعيل مهدى وعبير كمال الدين وعبدالعظيم محمد وممثلى وزارة الاتصالات وعدد من النواب وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي».