الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 متهمين بقتل طفل وإصابة شقيقه فى المرج

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، القبض على 5 متهمين بإطلاق النيران في مشاجرة حول خلافات النسب، مما أسفر عن قتل طفل وإصابة شقيقه بمنطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي بإطلاق نار وسقوط قتيل ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "مصطفى" 13سنة، مصاب بعيار ناري، وبجواره شقيقه "محمد" 22 سنة، مصاب وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين كلا الطرفين بسبب خلافات النسب، حصل كل منهما بموجبها على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، ويوم الواقعة توجه المتهمون نحو محل الضحايا الكائن بنطاق قسم شرطة المرج في محاولة منهم لإجبار الضحايا على التنازل، فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحد المتهمين بإطلاق النار على المجني عليهما، فقتل أحدهما وأصاب الآخر، ولاذ بالفرار.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قسم شرطة المرج إطلاق النيران القبض مشاجرة مديرية امن القاهرة مصاب بعيار ناري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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