الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف برفع المخلفات المتراكمة فى الشوارع

رفع المخلفات المتراكمة
رفع المخلفات المتراكمة وتجميل الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برفع المخلفات المتراكمة في بعض المناطق بشكل عاجل ورفع أي مخلفات سواء الردم أو القمامة من الشوارع أول بأول وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية، كما وجه المحافظ بزيادة تشجير وتزيين الحدائق العامة وتقليم أشجار الجزر الوسطي بنطاق جميع الأحياء.

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يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قامت الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة اللواء وليد البيلي؛ خلال الأسبوعين الماضين برفع المخلفات المتراكمة في بعض المناطق التي تكررت منها شكاوى المواطنين؛ حي تم رفع المخلفات المتراكمة أسفل كوبرى العوايد خلف مجمع المدارس، وكذا المخلفات متراكمة  خلف كارفور بالطريق الصحراوي، ومن جانبي المصرف المؤدي إلى عزبة القلعة، كما تم رفع مخلفات أتربة وفتح الطريق المغلق بين التأمين الصحي و شركة الغزل المتفرع من شارع جميلة أبو حريد، كما أوضح البيلي أن الإدارة تعمل على إزالة مخلفات الردم من المناطق التي تم رصد تراكم مخلفات الردم بها حيث تمت إزالة مخلفات الردم خلف محطة قطار سيدى جابر.

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من جانبه، أوضح أن الإدارة تقوم برفع كفاءة الحدائق العامة لتكون متنفس طبيعي للأهالي؛ حيث تم زيادة الزراعات واستكمال أعمال إزالة الحشائش وتشكيل أشجار الجزيرة الوسطى بنطاق حي العجمي: واستكمال أعمال إزالة الحشائش الغريبة وقص وتشكيل الأشجار بالجزيرة الوسطى للذراع البحري للكيلو 21، وحديقة القاعدة بالبيطاش وفي نطاق حي منتزه أول تم رفع كفاءة الجزر الوسطة امام المحروسة، وأمام بئر مسعود، وبحديقة خليل حمادة، وتنظيف المسطحات الخضراء بشارع مصطفى كامل، وفي نطاق حي الجمرك تم تقليم وتشكيل الأشجار بمدخل القلعة وبالجزر الوسطى من المنشية وحتى القلعة، وفي نطاق حي منتزه ثان تمت زراعة شتلات جديدة في الجزر الوسط.

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الإسكندرية تجميل المدينة الأحياء الإدارة المركزية للنظافة تنظيف المسطحات الخضراء

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