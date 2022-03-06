غلق 3 آلاف محل ومقهى وتحرير 25 ألف محضر فى حملات بالإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق 2745 محلا مخالفا، و230 مقهى و44 سنترا تعليميا، والتحفظ على ٣٠ ألف حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 25624 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 5.4 مليون جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وذلك خلال الفترة من يناير حتى أول مارس ٢٠٢٢.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية بشكل دوري ومفاجئ على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاونو المحافظ، والجهات المعنية.