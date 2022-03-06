حريق محدود فى كشك كهرباء داخل كلية فنون تطبيقية جامعة دمياط

نشب حريق في محول كهرباء داخل كلية الفنون التطبيقية في جامعة دمياط، عصر اليوم الأحد، حيث فوجئ الطلبة باندلاع النيران وتصاعد الأدخنة من داخل كشك الكهرباء في الكلية، وسط حالة من الذعر لدى الطلبة وأهالي منطقة الأعصر المحيطة بالكلية.

تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم إخماده.

كما قامت إدارة كلية فنون تطبيقية، جامعة دمياط، بإخلاء الكلية وإخراج الطلبة لحين السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة، حيث لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.