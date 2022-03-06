كفر المنازلة تفوز بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة بدمياط

انطلقت المرحلة الثالثة لتصفيات أوائل الطلبة على مستوى المحافظة في دمياط اليوم، وتتم بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط وحزب مستقبل وطن.

وانطلقت فعاليات مسابقة «أوائل الطلبة» بمحافظة دمياط بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم وأمانة الحزب بالمحافظة المرحلة الثالثة للتصفيات على مستوى المحافظة لمدارس ١٠ إدارات التعليمية للمرحلة الابتدائية بقاعة السرايا بجمعية الشبان المسلمين بحضور صالح القصيفي مدير التعليم العام وحسنى منصور مدير التعليم الابتدائي بالمديرية ومحمد قورة مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية و وديع الفيومي مدير الإعلام بالمديرية والموجهين العموم وبحضور الدكتور أسامة نعمان أمين التدريب والتثقيف ومقرر لجنة أوائل الطلبة ومحمد عبد المنعم أمين العلاقات العامة ورئيس غرفة العمليات والمهندس عصام عمر وهاني أبو جلالة وأحمد عوض أعضاء هيئة مكتب المحافظة ومها بدوي أمينة التعليم ومحمد قورة أمين الإعلام وحسام فهمي آمين العمل الجماهيري ومحمد أبو السعود آمين مركز دمياط وصلاح سالم آمين مركز فارسكور وأعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة.

وأسفرت المسابقة عن فوز مدرسة كفر المنازلة الابتدائية بالمركز الأول إدارة ميت أبو غالب ومدرسة الشهيد بهجت الطرانيسي بالمركز الثاني إدارة فارسكور وبالمركز الثالث مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية إدارة دمياط التعليمية.

وكانت المدارس المشاركة مدرسة الإمام محمد عبده من ادارة دمياط التعليمية والشهيد مرعي من إدارة الروضة التعليمية وبهجت الطرانيسي من إدارة فارسكور التعليمية والأندلس الخاصة من إدارة عزبة البرج التعليمية وكفر المنازلة الابتدائية المشتركة من إدارة ميت أبو غالب التعليمية وصلاح زهيري من ادارة دمياط الجديدة التعليمية والنيل الابتدائية بدقهلة من ادارة السرو التعليمية ومحمد حسن الشويحي من ادارة كفر البطيخ التعليمية وعلي الدين الابتدائية المشتركة من إدارة الزرقا التعليمية وكفر سعد الابتدائية من إدارة كفر سعد التعليمية وعقب انتهاء المسابقة وتصحيح وتقيم الاجابات اعلنت لجنة التحكيم المشرفة علي المسابقة النتيجة، كما تواصل المسابقة لمدارس المرحلة الإعدادية الفائزة علي مستوي الـ١٠ إدارات التعليمية غدا الاثنين ٧ مارس الساعة التاسعة ولمدارس المرحلة الثانوية الفائزة على مستوى الـ١٠ إدارات التعليمية الثلاثاء ٨ مارس الساعة التاسعة صباحا بقاعة السرايا بجمعية الشبان المسلمين.